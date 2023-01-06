Казанские каникулы: преддверие Рождества, «Тюбетейка» и казылык

День 5-й. Московский район Казани

Район Казани, который сегодня предстоит изучить, можно встретить во многих российских городах — называется он Московский. Почти на 100 его улицах вряд ли можно найти отголоски российской столицы, и ему, вероятно, больше бы подошло название Химический, учитывая доминирование этой отрасли в промышленном секторе района. И далеко не последнее, что, пожалуй, придет в голову при упоминании Московского района — «Тюбетейка» — торговый центр рядом с Московским рынком. Итак, добро пожаловать в самый «столичный» район Казани.

Фото: realnoevremya.ru

Событие дня 6 января тесно связано с событием следующих суток — Рождеством. За полчаса до полуночи во всех храмах Казани начнутся праздничные богослужения. Во второй раз служба в честь Рождества пройдет в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря в центре Казани. В прошлом году в рождественскую ночь службу здесь посетили не только местные, но и паломники из других российских городов. Для удобства верующих после службы организуют спецподачу общественного транспорта — уехать можно будет от остановки «Центральный стадион».

Фото: realnoevremya.ru

Парк Урицкого — главное общественное пространство Московского района Казани. Назван он в честь революционного и политического деятеля Моисея Урицкого, бывшего председателя Петроградской Чрезвычайной комиссии (ЧК). Пространство, которое занимает парк, обширно — от мемориального комплекса до спортивной площадки. Рядом находится первый детский хоспис Фонда имени Анжелы Вавиловой и Министерства здравоохранения РТ, стадион «Тасма» и КЦ «Московский».

Фото: realnoevremya.ru

В Рождество прогулку начнем с православной святыни — Свято-Введенского Кизического мужского монастыря на ул. Декабристов, основанного еще в конце XVII века. Культовое сооружение в советское время утратило свое величие — основные постройки разрушили, а оставшиеся отдали Красной армии, там размещались военный комиссариат, склады и гаражи. Возрождение монастыря пришлось на начало XXI столетия.

Рядом с ним находится «Сосновая роща», известная также как парк Химиков. Там находится главная елка не только Московского, но и Кировского района (они объединены одной администрацией). Кроме нее парк украшает необычный арт-объект — елка для сбора пластика. Если на ней еще осталось место без «ветки», то все в ваших руках. К слову, это хороший первый шаг к экологичному образу жизни, если вдруг вы его не ведете.



Фото: realnoevremya.ru

В этом году на территории «Сосновой рощи» вырос целый сказочный городок — идеальное место для того, чтобы сделать праздничные фотографии. Локаций хватит для того, чтобы делиться снимками до конца зимы. Атмосферные снимки получится сделать как днем, при естественном свете, так и ночью, когда зажгутся огни.

Фото: realnoevremya.ru

Гостинец, без которого, в придачу к чак-чаку, из Казани вряд ли кто уезжал, — казылык. Проще говоря — сыровяленая колбаса из конины. Из мяса лошадей татары делают отменный казылык — его варят, запекают, тушат и так далее. Оно, к слову, отборное — не каждой лошади уготована судьба стать угощением. Животных, которые выращивались специально для стола, называли «жылкы». Найти деликатес, угоститься им или захватить с собой в качестве подарка в Казани несложно. Не доставит трудностей и его хранение и перевозка — вяленое мясо хранится без холодильника.

Фото: realnoevremya.ru

«Казань некоторым образом главное место, средоточие губерний, прилегающих к ней с юга и востока: они получают через нее просвещение, обычаи и моды. Вообще значение Казани велико: это место встречи и свидания двух миров», — пишет в своей книге «Письмо из провинции» русский публицист-революционер, философ Александр Герцен. В городе ему удалось побывать далеко не туристом — через Казань пролегал его путь в ссылку в Пермь в апреле 1835 года. Но даже эта совсем не веселая дорога, которая завела его сюда, не помешала ему проникнуться величием Казани.

Как и многие, он обратил внимание, как сливаются здесь западное и восточное: «И вы их встретите на каждом перекрестке; здесь они от беспрерывного действия друг на друга сжались, сдружились, начали составлять нечто самобытное по характеру. Далее на восток слабее начало европейское, далее на запад мертвеет восточное начало. Ежели назначено, как провидел великий Петр, перенести Запад в Азию и ознакомить Европу с Востоком, то нет сомнения, что Казань — главный караван-сарай на пути идей европейских в Азию и характера азиатского в Европу».

Фото: realnoevremya.ru

«Квант Милосердия» — 22-й в серии фильмов про Джеймса Бонда, в котором, пусть и мельком, упоминается Казань. Столицу Татарстана создатели кинокартины выбрали как одно из мест, в которые отправлялся знаменитый агент 007. Надпись «Kazan. Russia» увидеть можно в самом конце фильме, который вышел целых 15 лет назад.