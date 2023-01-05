Казанские каникулы: «Крылья Советов», «Зеркала Татарстана» и путешествие с Валдисом Пельшем

День 4-й. Авиастроительный район Казани

Побывав на юге столицы Татарстана, мы достигли «экватора» — половина казанских каникул осталась позади. Сегодня мы отправляемся в Авиастроительный район города. По названию нетрудно догадаться, чем он знаменит — на его территории расположены крупные предприятия авиационной промышленности: Казанский авиазавод им. Горбунова, Казанский вертолетный завод — они выпускают известные на всю Россию воздушные суда. Об Авиастроительном районе незаслуженно мало знают туристы, хотя на деле и у него масса достопримечательностей и свой шарм. Не верите? Тогда надевайте шапку — и вперед, в полет.

Фото: realnoevremya.ru

Выбирая между театром и парком, уверенно отдаем предпочтение второму. И такой выбор точно одобрит Роспотребнадзор. А почувствовать себя в парке как в театре поможет новогоднее представление. Смотрим его вечером в парке «Крылья Советов». Спойлер — маршрут прогулки сегодня пролегает именно через него. Совершить променад, завершив его культурным досугом, или же сделать это в обратном порядке — выбор за вами. Ориентируемся на время — представление начнется в 18.00.



Фото: realnoevremya.ru (снимок предоставлен командой Стратегии развития Казанки)

Голубые озера — одно из самых посещаемых мест в Казани, ее жемчужина и, пожалуй, один из природных брендов всей Республики Татарстан. Большое, Проточное и Малое Голубые озера — это система из трех водоемов, которые чисто технически представляют собой старицу Казанки, ее древнее русло, которое река оставила много сотен лет назад. На сегодняшний день они представляют собой туристско-рекреационный комплекс «Зеркала Татарстана».

Туристов, которых в год насчитывается до 120 тысяч, озера привлекают своим бирюзовым цветом, прозрачной водой, которая не замерзает даже при минусовой температуре воздуха — у воды она держится на уровне +4. Однако популярность озерам и вредит — в Стратегии развития Казанки заявляли, что антропогенную нагрузку на Голубые озера для их сохранения необходимо снизить почти в два раза — с 920 до 550 человек в сутки. Поэтому, отправляясь в это чарующее место, проявите бережность и заботу, чтобы спустя десятилетия «Зеркала Татарстана» смогли увидеть ваши дети и внуки.

Фото: realnoevremya.ru

Авиастроительный район Казани, будучи преимущественно промышленным, скромен на общественные пространства и места для прогулок. Но в гости всегда ждет парк «Крылья Советов». Построен он в эпоху индустриализации СССР, в 1939 году, при создании микрорайона Соцгород.

Расположенный в Авиастроительном районе Казани, парк не может не отражать его названия — до 2004 года его территория напоминала по форме крыло самолета. На главном входе в «Крылья Советов» установлены ворота, где гостей встречают четыре скульптуры— альпинист, колхозница, учительница и, конечно же, в духе «Авиастроя» — летчик. От главного входа тянется «Аллея Славы» с бюстами выдающихся российских ученых и летчиков — Михаила Ломоносова, Дмитрия Менделеева, Василия Жуковского, Александра Можайского, Сергея Чаплыгина, Константина Циолковского, Валерия Чкалова и Петра Нестерова. Парк, название которого отсылает нас к советскому прошлому страны (а вовсе не к одноименному футбольному клубу из Самары), не мог обойтись без памятника его символу — Владимиру Ленину. Увидеть его можно, дойдя до конца аллеи с фонтанами. Парк, граничащий с юга со спортивной школой «Рубина», занимает площадь около 20 га — простор для зимней прогулки есть.

Для памятного фото о дне, проведенном в Авиастроительном районе Казани, далеко от парка «Крылья Советов» уходить не будем. Здесь есть елочный городок, на фоне которого можно сделать атмосферные новогодние снимки.

Не забываем и про культурно-досуговый комплекс имени В.И. Ленина, который находится на территории парка — построенное в середине прошлого века здание признано объектом культурного наследия местного значения.

Фото: realnoevremya.ru

Самое простое в исполнении блюдо татарской кухни, но от этого не менее вкусное и сытное — кыстыбый. Готовить его так легко, что прошлой осенью в Казани установили рекорд — за 10 минут приготовили 1 тысячу таких лепешек с картофельным пюре.

Бессменный на протяжении времени, за которое сменилось ни одно поколение татарстанцев, рецепт прошел через апгрейд и теперь в сетях так называемого татарского фастфуда («Тюбетей», KSTB) можно попробовать кыстыбургер — тот же кыстыбый, но уже с какой-нибудь котлетой, овощами, соусом и другими ингредиентами. Но классика всегда побеждает. Перекусить традиционным кыстыбыем можно почти в любом кафе.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня рекомендация для книгоманов — от «Института развития городов РТ». Фонд советует обратить внимание на книгу «Среда обитания: Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие» Колина Элларда. «Урбанизация, перенаселение, изменение климата, сдвиги в энергетическом балансе планеты — все это побуждает нас пересматривать принципы обустройства среды обитания и искать способы организовать ее так, чтобы она помогала нам не только выжить, но и сохранить психическое здоровье», — пишет автор. Книга должна понравиться жителям мегаполиса, к каким относится и Казань.



Фото: realnoevremya.ru

Казань — третья столица России. Именно в таком статусе широкой аудитории представил ее в мае 2022 года известный российский телеведущий Валдис Пельш в фильме-путешествии. Просматривая его, можно насладиться пейзажами летней Казани — в кадры попали мост «Миллениум», Дворец земледельцев, мечеть «Кул-Шариф», памятник Мусе Джалилю и другие значимые места.

«Приехав сюда, в первую очередь вы впечатлитесь не достопримечательностями, вы встретите людей — открытых, щедрых и гостеприимных», — говорит Валдис Пельш, называя Казань одним из лучших мест как для туризма, так и для проживания.





