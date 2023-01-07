Казанские каникулы: сквер 100-летия стройотрасли Татарстана, «Заступница» и талкыш калеве

День 6-й. Советский район Казани

Рождественский день мы проведем в самом большом по численности населения районе Казани — Советском. Если вы услышите такие слова, как Дербышки, Азино и Танкодром, то знайте — это именно про него. Для прогулок в районе много отличных парков: Горкинско-Ометьевский и Ноксинский лес, озеро Комсомольское в Дербышках, недавно открывшийся Сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана и другие. И в общем-то, проводить здесь время полюбили многие казанцы. Не раздумывая, отправляемся изучать Добрый Советский!

Фото: realnoevremya.ru

Продолжить празднование Нового года сегодня предлагаем в Дербышках. В сквере Мира для жителей и гостей Казани, готовых поехать на ее окраину, подготовили праздничную программу. И если вы давно хотели узнать, что представляет из себя этот поселок, познакомиться с его достопримечательностями, покататься на катке стадиона «Ракета», то за эмоциями и весельем сегодня точно сюда. Кстати, по пути можно прочитать о том, как Дербышки едва не стали закрытым военным городком.

Фото: realnoevremya.ru

Молодой сквер в честь векового юбилея строительной отрасли Татарстана встретил свой первый Новый год. Находится он в границах улиц Карбышева, Танковой и Зорге недалеко от парка Комсомолец. Прийти сюда можно за новогодней атмосферой — в конце декабря здесь открылся елочный городок. А еще можно отточить навыки фигурного катания — в сквере открыт каток. Рассекать лед можно целых десять часов — он доступен с 12.00 до 22.00, а вход бесплатный. Коньки берем с собой либо в пункте проката.

Фото: realnoevremya.ru

Еще одни «зеленые легкие» Казани — Горкинско-Ометьевский лес. Пространство, в котором можно ощутить себя наедине с природой, находится прямо в городе, рядом с проспектом Победы, и добраться сюда не составит трудностей. Парк, созданный шесть лет назад на базе Горкинского и Ометьевского леса, занимает 66,45 га. Несмотря на название, отсылающее к дикой природе, пространство цивилизованное — здесь детская площадка, арт-объекты, экоцентр «ДОМ», многофункциональный центр CUBE и другие объекты.

Для тех, кто хочет сделать зимнюю прогулку полезнее и удобнее, есть возможность превратить ее из пешей в лыжную — инвентарь можно арендовать как для детей, так и для взрослых на спортивной базе с 9.00 до 20.00. Освещение лыжных трасс включается автоматически одновременно с наружным освещением парка.

Фото: realnoevremya.ru

Советский район Казани богат на рисунки на фасадах, выполненных в технике сграфитто. На их фоне можно сделать снимки, которые отразят эпоху, выраженную в названии района. За атмосферными фотографиями отправляемся на улицу Космонавтов — в самом ее начале нас встречают сграффито «Космос» и «Пусть всегда будет солнце». Запечатлеть мгновение казанских каникул можно и на фоне фасада корпуса Д КНИТУ-КХТИ по ул. Сибирский тракт, 12, и у здания казанского филиала РАНХиГС по ул. Николая Ершова, 63.

Серию снимков можно сделать и на фоне муралов — сейчас их можно встретить чаще, в городе регулярно проходят фестивали, которые оставляют о себе память красочными картинами на фасадах домов. Но в Советском районе Казани муралы особенные — с историей. В 2008 году работы Алины Яхиной появились на фасадах домов №1, 3 и 5 по ул. Красной Позиции, а в 2012-м новую жизнь обрела стена дома по ул. Космонавтов, 36. Один из перечисленных или каждый — выбирать вам, но, без сомнений, вы найдете идеальный фон для яркого снимка.

Фото: realnoevremya.ru

Татарская кухня — это не только про питательную выпечку с мясом и картошкой, но и про сладкое. Наряду с чак-чаком и его «старшим братом» баурсаком нельзя не полакомиться талкыш калеве. «Талкыш калеве «Кружевная паутинка» представляет собой национальное лакомство в виде кружевного конуса. Его придумал татарин Борхан из рода Сайфуллиных, долгое время бывший в турецком плену. В основе блюда лежат натуральные продукты — мед («языка лишают медом») и масло. Талкыш калеве сразу пришлось по вкусу любителям сладкого и в конце XIX века стало национальным символом татарского стола», — пишет в книге «Сюрреальные нити судьбы: Сальвадор Дали, Гала и Казань» заведующая кафедрой философии КИУ Елена Яковлева. Сладость небольшого размера и обычно продается «набором»,как коробка конфет. В 2019 году в Казани приготовили самый большой в мире талкыш калеве — метр в высоту и 45 сантиметров в диаметре.

К сладости хорошо подойдет раф — кофейный напиток, история которого берет начало в конце девяностых в Москве благодаря «капризности» татарина Рафаэля Тимербаева. Он регулярно посещал одну из столичных кофеен, но работающие там баристы никак не могли угодить ему — из меню ему ничего не пришлось по вкусу. Восприняв это как вызов, сотрудники заведения начали экспериментировать и добились успеха. Клиент оценил их творение — ему понравился напиток, где вместо молока использовали 10-процентные сливки, которые вместе с порцией эспрессо и сахара взбивали и подогревали паровиком. Заказывать напиток вскоре начал не только Рафаэль, но и его знакомые — они просили сделать «кофе, как Рафу». Популярность напитка росла, и вскоре он стал полноценной позицией в меню не только кофейни, в которой он «родился», но и в других заведениях. В Татарстане на сегодняшний день можно встретить авторский раф — татарский, или раф по-татарски, с легким вкусом трав, которые татары так любят добавлять в чай.

Фото: realnoevremya.ru

В Рождество предлагаем вспомнить повесть, которая наверняка запомнилась вам со школьной программы, «Дары Волхвов». История о бедной паре — Делле и Джиме, которые в Рождество «самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами», и в итоге подарки, сделанные этой ценой, оказались для них «слишком хороши» и их пришлось отложить.



«Но да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду. Они и есть волхвы», — пишет О. Генри.

Фото: realnoevremya.ru

Главная православная святыня столицы Татарстана — Казанская икона Божией Матери — известна на всю страну. И именно о ней сегодня, в Рождество, которое празднуют православные, мы предлагаем посмотреть документальный фильм 2013 года «Заступница».



История Казанской иконы Божией Матери полна загадок. Согласно самой известной истории, в 1579 году в Казани дочке стрельца Даниилы Онучина приснился сон, в котором Божия Матерь повелела ей отправиться на место сгоревшего дома их семьи и найти ее икону. Ребенку взрослые не поверили, но Богородица явилась во сне еще несколько раз. В итоге на пепелище провели поиски и обнаружили зарытый в земле образ. Он был завернут в полуистлевший рукав кафтана. По церковным летописям, явление иконы сопровождалось «многими чудотворениями», о которых рассказали царю Ивану Грозному. Тот повелел построить на месте явления храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Возродили его недавно, и минувшей ночью там прошла главная в городе рождественская служба.