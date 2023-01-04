Казанские каникулы: «Эмоции Деда Мороза», Африка в зимней Казани и татарское чаепитие

День 3-й. Приволжский район

Казанские каникулы продолжаются, и сегодня мы отправляемся на юг — на очереди Приволжский район, который занимает второе место по численности населения среди семи районов города. Здесь находится не только множество поселков, но и целая деревня, построенная к Универсиаде-2013, — она стала домом для многих студентов, приехавших учиться в столицу Татарстана из самых разных уголков России и мира. На достопримечательности Приволжский район не богат, но, как и другие, он растет и развивается. Здесь один из старейших в Европе зооботсадов, Квартал юстиции, Татарская государственная филармония им. Габдуллы Тукая и другие объекты, без посещения которых представление о Казани вряд ли будет полным. Не теряем день и идем набираться новых эмоций.

Фото: realnoevremya.ru

Культурная программа праздничных дней в Казани включает в себя более 100 мероприятий. Некоторые из них «гастролируют» по городу — например, интерактивный спектакль «Эмоции Деда Мороза». И сегодня он как раз добрался до Приволжского района: представление покажут в сквере Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая на пересечении улиц Павлюхина и Нурсултана Назарбаева. В ролях сказочных персонажей — молодые артисты культурных центров и цирка.

Фото: realnoevremya.ru

Местом дня мы выбрали Казанский зооботсад, история которого начинается в декабре 1806 года, когда профессор (а с 1823-го по 1827-й и ректор) Казанского императорского университета Карл Фукс организовал Ботанический сад. С 1830-х годов и по сей день зооботсад находится на берегу озера Средний Кабан. Из ботанического в зооботанический сад превратился в прошлом веке — в 1931 году на его территории появился зоопарк.

Значимое для Казани место признано памятником культурного наследия регионального значения. На сегодняшний день это не только историческая территория (к слову, закрытая до весны), но и открытая в 2020 году «Река Замбези. Африка». Она работает ежедневно с 08.30 до 17.00. Увидеть в зооботсаду можно свыше 160 видов животных и более 100 видов растений.

Фото: realnoevremya.ru

Прогулку по Приволжскому району Казани начнем на его стыке с Вахитовским районом — в сквере Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Пространство, которое летом 2022-го обзавелось новой достопримечательностью — памятником выдающемуся татарскому певцу, основоположнику профессиональной татарской эстрады Рашиту Вагапову, в вечернее время сияет — на входе с угла, на пересечении улиц Павлюхина и Нурсултана Назарбаева, установлена красочная арка, а за скульптурой стоит величественная елка. Место понравится семьям с детьми, поскольку для главных ценителей новогоднего волшебства здесь найдется много развлечений.

Минуя филармонию и продолжая путь по улице Павлюхина, пройдя мимо здания Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана и самого молодого торгового центра Казани — KazanMall, выходим на Оренбургский тракт. Здесь нас встречает сквер Мустая Карима — народного поэта Башкирской АССР, которому в конце августа 2020-го открыли памятник, а на торжественное мероприятие приезжал глава Башкирии Радий Хабиров.

После прогулки по скверу Мустая Карима идем до выставочного центра «Казанская ярмарка». Каждый год казанцы собирались перед зданием, чтобы покататься на коньках, однако в этом году каток по техническим причинам не работает.

Конечная точка нашей прогулки по Приволжскому району — Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище — место, которое для столицы Татарстана в 2022-м обрело новое значение, поскольку на его территории организовали палаточный лагерь для мобилизованных. Училище появилось в Казани еще во времена Российской империи, в 1860-е годы. Как Казанское военное училище оно известно со времен правления императора Николая II, а официальной датой его образования считают 22 февраля 1919 года, когда на базе училища было приказано создать 1-е Казанские мусульманские пехотные командные курсы.

Фото: realnoevremya.ru

Место, которое, помимо Казани, можно встретить только в Кемерово, — Квартал юстиции. Красивые снимки здесь можно сделать на фоне зданий, которые больше напоминают дома из прошлого, нежели «штаб-квартиры» чиновников. В зданиях на берегу озера Кабан расположились Управление Министерства юстиции России по Татарстану, Центр бесплатной юридической помощи, а также Центр содействия развитию гражданских инициатив. Перед одним из домов стоит памятник Гавриилу Державину — известному государственному деятелю Российской империи, рожденному в 1743 году в селе Сокуры Казанской губернии.

Фото: realnoevremya.ru

Как мы выяснили еще на самом старте казанских каникул, чаепитие для татар — почти целый ритуал. Чай с травами продегустирован, на очереди — чай с молоком. С ним татары приучились пить чай, покупая плиточный «такта чай», который стоил дешевле развесного. Готовили его крепким, получался он горьким, а молоко использовали как смягчитель. Интересный момент: молоко добавляли не холодное и не комнатной температуры, и даже не парное — его подогревали почти до кипения.

Чай с молоком дополнит сметанник — нежный пирог, который также можно встретить в любом кафе и пекарне. Чем-то он может напомнить русскую ватрушку, но только отдаленно. Куда ближе он к чизкейку. Популярен такой пирог не только в Татарстане, но и в других регионах. Однако на просторах интернета вы точно встретите рецепты именно татарского, а в некоторых случаях и казанского сметанника.



Фото: realnoevremya.ru

Знакомиться с Казанью можно по-разному, в том числе при помощи книг. Сегодня предлагаем узнать третью столицу Татарстана, прочитав книгу Алексея Клочкова «Казанский посад: стены и судьбы», отрывки из которой публиковало «Реальное время». Сам автор описывает ее как «мысленное путешествие вдоль линии оборонительных укреплений Казанского посада, знакомство с обитателями Казани первой половины XVIII века и изучение последующей истории города, вплоть до начала ХIХ столетия».

На страницах книги можно узнать, что было 300 лет назад в районе Центрального стадиона, что стояло на месте казанского хлебобараночного комбината №1, как появился Лядской садик и многое другое, что может стать для вас настоящим открытием.

Фото: realnoevremya.ru

На очереди еще один фильм, снятый в Казани, — «Реальная сказка» 2011 года. История со старыми добрыми героями русских сказок — Василисой Премудрой, Иваном-дураком, Кощеем Бессмертным и богатырями — которая происходит в современном мире. Продюсером фильма стал известный российский актер Сергей Безруков. В нем он также сыграл роль Ивана-дурака. «Нам никто не оказывал поддержку, только потом появились инвесторы, появились в Казани те, кто понял нас», — рассказывал артист.

Один из эпизодов кинокартины снимали в настоящем отделе полиции №12 «Гвардейский» по улице Патриса Лумумбы, 52. Посмотреть фильм можно по двум причинам — есть возможность почти на два часа вернуться в детство, а также узнать, какие места в столице Татарстана самые кинематографичные.

