Минниханов обсудил с первым вице-президентом Ирана торгово-экономическое сотрудничество
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество.
Минниханов просил передать слова благодарности президенту Ирана за личное внимание к развитию сотрудничества.
В свою очередь вице-президент обратил внимание на общую культуру и историю, что способствует развитию отношений.
— Существует большой потенциал торгово-экономического сотрудничества. Мы заинтересованы в поставках КАМАЗов, вертолетов, грузо-пассажирских судов, нефтехимической продукции. И конечно, ожидаем расширения импорта иранских товаров, — отметил Минниханов.
Отдельно стороны остановились на вопросе полноценного функционирования международного транспортного коридора «Север — Юг» с участием татарстанских логистических центров.
Также Рустам Минниханов поблагодарил за активное участие представителя Ирана в составе Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», передает пресс-служба президента Татарстана.
Вчера Минниханов встречался с губернатором провинции Голестан Али Мохаммадом Зангане. Они обсудили вопросы взаимодействия по поставкам продукции агропромышленного комплекса, в частности продукции халяль.
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