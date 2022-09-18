В Казани подписали договоры об открытии «Добро.Центров» в 12 регионах России, в том числе и в Татарстане

В Казани на прошедшей «Добро.Конференции» подписали договоры об открытии «Добро.Центров», которые занимаются развитием социальных и гражданских инициатив в городах. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы РФ по молодежной политике, председатель совета Ассоциации волонтерских центров и руководитель платформы «Добро.РФ» Артем Метелев.

Такие центры откроются в Татарстане, Ульяновской, Иркутской, Вологодской, Тульской, Волгоградской, Рязанской, Тюменской, Тамбовской, Смоленской областях, Красноярском крае, Башкирии.

Фото: vk.com/avcrf

На «Добро.Конференции» также разработали стратегию развития российского волонтерства на ближайшие семь лет. Ее цель — вовлечь в волонтерство 60% населения и воспитать 1 млн лидеров добровольчества, пишет ТАСС.

На этой неделе в столице Татарстана открылся коворкинг «Добрая Казань». Отремонтированное помещение с кол-центром и конференц-залом объединило представителей более 100 благотворительных сообществ.

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Татьяна Леухина