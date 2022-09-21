Выступление министра обороны России Сергея Шойгу по поводу частичной мобилизации — полная версия

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Министр обороны России Сергей Шойгу выступил после объявления частичной мобилизации. Приводим полное интервью.

— Как бы вы охарактеризовали общую ситуацию российских вооруженных сил на сегодняшний день?



— Все, безусловно, виды вооруженных сил <…> выполняют свою задачу в соответствии с Конституцией Российской Федерации и указаниями верховного главнокомандующего Российской Федерации, нашего президента.

— Как на Украине сейчас обстоят дела?

— Идет большая трудная боевая работа, которую выполняют с честью наши военнослужащие, военнослужащие Луганской, Донецкой народных республик, другие подразделения, которые… Добровольцы, которые участвуют в этой операции. Знайте, что освобождена Луганская Народная Республика, продолжается движение по Донецкой Народной Республике. Часть Херсонской и Запорожской областей также находится под контролем, и здесь, естественно, не могу не сделать акцент на том, что мы на сегодняшний день воюем не столько уже с Украиной, сколько с коллективным Западом. Потому что то оружие, которое было у Украины, оно на сегодняшний день практически закончилось. Это бывшее советское оружие. Многие из молодых европейцев стараются, они, по-моему, вычистили все, что у них было, все склады, и тщательно их подмели, чтобы им все передать. Но мы постоянно выбиваем, выбиваем, и уже пришло время, когда мы действительно воюем с коллективным Западом. Плюс НАТО. Когда мы говорим об этом, то имеем в виду не только то вооружение, которое поставляется в огромных количествах, в огромных объемах, мы, естественно, находим способы борьбы с этим оружием, но и те системы, которые есть. Системы связи, системы обработки информации, системы разведки. Представьте, что на них, точнее против нас, работает вся НАТОвская спутниковая группировка. По нашим подсчетам, больше 70 военных и больше 200 гражданских спутников. Работают на то, чтобы разведать местоположение наших подразделений. Ну а дальше то, что называется высокоточным оружием. Нас удивило, что в последнее время его количество каким-то образом пытаются скрывать. Но для широкого круга это может и является секретом, но для нас нет. Мы понимаем, почему от широкого круга, от общественности скрывают эти вещи. Потому что мы все чаще и чаще, почти каждый день мы наблюдаем удары этого оружия по гражданскому населению. Буквально вчера погибли мирные граждане от удара такого оружия, и это уже не первая гибель. Бьют по больницам, по местам массового скопления людей. Мы считали, что это бесконтрольность. На самом деле, наоборот, это полная абсолютная подконтрольность. Подконтрольность западным инструкторам, кураторам, коих там достаточно много. Последняя группа, которая прибыла, и бывших и действующих военнослужащих, 150 человек, это фактически полностью западное командование в Киеве сидит, руководит всеми этими вещами, операциями. Мы понимаем, что на начальном этапе вооруженные силы Украины представляли порядка 201-202 тысяч человек. За это время около 100 тысяч потерь, при этом погибших у них 61 тысяча 207 человек, раненых 39 тысяч 368. Это достаточно значимые потери. То есть это половина армии потеряна. Именно поэтому у них идет уже 4-я волна мобилизации, мобилизовано почти 300 тысяч человек. Видите, наверное, по разным каналам, разным информационным ресурсам, эта работа продолжается по разным направлениям. Что называется, от пляжа до вокзала идет отлов. Конечно, нельзя не сказать здесь об инструкторах. Не просто инструкторах, о наемниках. О наемниках, которые находятся в этой среде, и на сегодняшний день их осталось около тысячи. Большая часть, кто-то уехал, кто-то погиб. Больше 2000 наемников погибло. Но они, естественно, старались внести свою лепту. Главное не то, что они туда приехали. Главное, что их набор идет фактически под государевой опекой. <...> Не могу не сказать, и мы давно об этом не говорили, о наших потерях. Наших потерь на сегодня погибших — это 5 тысяч 937 человек. Здесь не могу еще раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг. Не могу не сказать о медиках. Из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медучреждения и вернулись в строй и продолжают службу. Тут я вернусь к тому, что происходит на Украине. Мы продолжаем выполнять те задачи, которые были поставлены. Непросто, временами очень непросто, но мы их будем выполнять.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о частичной мобилизации. Как она пройдет, кто подлежит призыву, в каком количество и как будет вестись работа с призванными из запаса?

— Правильно сказали, именно из запаса, это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию. Это те, кто А –отслужил, Б- имеют военную специальность. То есть та специальность, которая сегодня нужна вооруженным силам. В — имеют боевой опыт. Хочу сразу предверить вопросы, которые могут возникнуть. Ни о каких призывах студентов, обучающихся в ВУЗах речи не идет. Все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать не будет. Это касается и тех, кто служит по призыву. Их это тоже не касается, они не подлежат никакой мобилизации. Наши призывники продолжают служить также, как и служили на территории России. У нас огромный мобилизационный ресурс. То есть, ресурс тех, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военную специальность. У нас их почти 25 миллионов. Можно понять, что это частичная мобилизация, она так… 1% или чуть больше. Сама линия соприкосновения, можно ее называть линией фронта, можно линией соприкосновения, она больше 1000 километров. Естественно, то, что сзади, это надо закреплять, эти территории надо контролировать. В первую очередь, именно для этого делается эта работа. Я имею ввиду, частичную мобилизацию. Конечно, после того, как они будут набраны, они пройдут подготовку или переподготовку. Конечно, пройдет слаживание, слаживание экипажа, команды. И исключительно после этого они пойдут выполнять те задачи, которые им предписаны.

— Можем поговорить о конкретном числе призванных резервистов?

— 300 тысяч резервистов, которые будут призваны. Хочу сразу сказать, что это не единоразовая, это работа, которая будет проводиться планово. Здесь не предусматривается широкозахватный комбайн, чтобы так всех захватить быстро. У нас так совпало, что в это же самое время по нашим планам должны были провести мобилизационные сборы. Знаете, раньше собирали на 2 недели, кого-то на дольше, для того, чтобы восстановить навыки вождения техники, боевой техники. Тут это совпало с объявлением частичной мобилизации. Поэтому мы плановые сборы отменяем и, естественно, будем заниматься уже частичной мобилизацией.

— Каковы перспективы операции?

— Вы знаете, могут быть частности, могут быть какие-то отклонения и по срокам, и по действиям. Но есть самая главная задача, которая была поставлена, и эта задача выполняется. Естественно, мы делаем все для того, чтобы она была выполнена.

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Елизавета Пуншева