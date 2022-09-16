В столице Татарстана открылся коворкинг «Добрая Казань»

В столице Татарстана открылся коворкинг «Добрая Казань». Отремонтированное помещение с кол-центром и конференц-залом объединило представителей более 100 благотворительных сообществ.

В помещении на первом этаже жилого дома по ул. Сеченова провели капремонт. Здесь появились кабинеты, классы, холл. На базе коворкинга АНО «Добрая Казань» можно проводить мастер-классы, семинары, обучение волонтеров и другие мероприятия. Также ежедневно там смогут работать мамы детей с ограниченными возможностями здоровья, передает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: tatarstan.ru

На базе коворкинга уже проводятся занятия по анимации, мастер-класс по языку жестов, занятия по нейрокоррекции. Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил директору АНО «Добрая Казань» Татьяне Мерзляковой сертификат на автомобиль Lada Largus для перевозки инвалидов-колясочников.



Напомним, коворкинг должен был открыться 1 сентября. Однако по неизвестной причине начало его работы отложили.

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Татьяна Леухина