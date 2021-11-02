Рекультивация иловых полей между поселками Отары и Старое Победилово обойдется в 0,6 миллиарда

Рекультивация за без малого 700 миллионов

Как стало известно «Реальному времени», рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений Казани будет стоить около 676,5 миллиона рублей. Такую сумму готовы выделить из бюджета Татарстана.

Речь идет об иловых полях, расположенных в границах Приволжского района Казани, между поселками Отары и Старое Победилово, на берегу Куйбышевского водохранилища. Условно их территория делится на два участка: старые поля, введенные в эксплуатацию в 1974 году, и новые, находящиеся западнее старых, которые начали использовать тридцать лет назад, в 1991-м.

Иловые поля с поверхностным отводом надыловой воды предназначены для подсушивания сырого и стабилизации обезвоженного осадка сточных вод, проходящих полную биологическую очистку. Общий объем поступающего осадка ила составляет 2—2,5 тыс. кубометров в сутки.

Скриншот документации к тендеру

Старый участок, представляющий собой разделенное на южную и северную части и окруженное дамбами иловое поле, занимает площадь в 642 тыс. кв. метров. Большая часть покрыта растительностью, оставшаяся — водой. Условно старые иловые поля делятся на северную (47 га) и южную (13 га) части. Объем накопленных иловых отложений на них достигает — 3 125 477,78 кубометра.

Участок под номером два занимает пространство чуть более 425 тыс. «квадратов» на намывной части Куйбышевского водохранилища. По последним данным, на них накопилось 861 870 кубометров иловых отложений.

Подрядчика, готового заняться рекультивацией за без малого 700 миллионов, ищет Главное инвестиционно-строительное управление РТ. Ему потребуется приступить к работам в начале следующего месяца — 3 декабря. Завершить рекультивацию иловых полей биологических очистных сооружений планируется к 30 ноября 2022-го.

Подрядчика, готового заняться рекультивацией за без малого 700 миллионов, ищет Главное инвестиционно-строительное управление РТ. Фото rt.rbk.ru

Технический и биологический этапы

Так как иловые поля занимают большой участок, работы по рекультивации будут проводиться поэтапно. На первом этапе планируется инженерная подготовка всей территории объекта, включая организацию противофильтрационный защиты. При работах будет вестись экологический мониторинг.

В целом работы по рекультивации иловых полей запланированы в два этапа — технический и биологический. Первый, в свою очередь, делится на несколько подэтапов.

После подготовительных работ начнется создание противофильтрационной завесы, которая призвана изолировать контур территории, занятой иловым осадком. Кроме того, она предназначена для изоляции подземных вод в границах производства работ, а также для защиты полигона от эрозионных процессов и затопления поверхностными водами.



Схема создания противофильтрационной завесы / скриншот документации

Затем на техническом этапе планируется провести строительное водопонижение. Оно должно снизить уровень подземных вод ниже отметки дна котлована и поддержать его на этой отметке на время работ. После этого рабочие должны приступить к извлечению иловых осадков. Для очистки планируется использовать плавучие дизельные земснаряды типа Watermaster Classic IV с максимальной глубиной разработки грунта шесть метров. Отвод вод с участка работ подрядчик должен проводить через дренажную систему, которая включает в себя ластовый и трубчатый дренаж.

Заданием на участке работ предусмотрено сооружение системы пассивной дегазации биогаза, выделяемого из ила. Для этого поверх уложенных геотуб установят верхний защитный экран, который должен предотвратить неконтролируемые выбросы биогаза в воздух. Для сбора и отведения биогаза предусмотрено создание коллекторного трубопровода.

На техническом этапе запланировано благоустройство территории рекультивируемых полей, а именно засев трав. Предварительно потребуется провести грунтовые работы — доставить грунт, уложить и выровнять его. Только после этого подрядчик должен засеять растения и внести удобрение.

В целом работы по рекультивации иловых полей запланированы в два этапа — технический и биологический. Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ в Татарстане

После завершения работ технического этапа площадка под временное складирование материалов, временный бытовой городок, ограждение и прочие сооружения сносятся, а временный дорожный проезд к объекту, выполненный из мобильных дорожных плит, разбирается. Всего для работ на техническом этапе потребует привлечь 81 работника.

Биологический этап рекультивации включает в себя полив зеленых насаждений из поливомоечной машины, дополнительный подсев трав, уборку территории и т.п. В документации указано, что в первый год проведения биологического этапа ведется подготовка почвы, и только через четыре года после посева трав, на последнем этапе, рекультивируемая территория передается соответствующему ведомству для последующего целевого использования земель. Справиться с заданием на биологическом этапе планируют с привлечением всего пяти рабочих.



Технологию рекультивации «искали по всему миру»

Иловыми полями близ поселка Отары, жители которого много лет страдают от неприятно запаха с их территории, начали заниматься в прошлом году по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова. В марте 2021-го глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков сообщил, что Росприроднадзор выдал положительную экспертизу на технологию по рекультивации иловых полей. По его словам, технологию «искали по всему миру».

Работы по рекультивации иловых полей стартовали еще летом и ведутся по федеральному проекту «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» по направлению «Ликвидация объектов накопленного экологического вреда, предоставляющих угрозу реке Волге».

После рекультивации иловые площадки будут представлять собой экологически безопасную территорию для дальнейшего развития города. Ожидается, что там раскинется рекреационная зона, «где граждане будут гулять и наслаждаться видами Волги».



Татьяна Демина