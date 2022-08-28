Пока несбывшаяся мечта Мамадыша: парк экстремальных видов спорта для контакта с природой и людьми
Проект «Реального времени» и фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» о том, как могут измениться парки, скверы и улицы в малых городах и районах республики. Часть 7-я
В этом году семь татарстанских городов — Мамадыш, Лениногорск, Елабуга, Болгар, Заинск, Зеленодольск и Лаишево — заявились на Всероссийский конкурс малых городов. Шесть последних выиграли и получили гранты на общую сумму 510 миллионов рублей на благоустройство новых общественных пространств. В числе победителей не оказался только Мамадыш, заявку которого подадут повторно. Подробнее о том, какой бы уже в следующем году могла стать территория, прилегающая к горнолыжному комплексу по улице Карьерной, спуск к озеру Чугунка — в эксклюзивном проекте «Реального времени» и фонда «Институт развития городов Татарстана».
Еще в 1991 году в Мамадыше основали «Станцию юного туриста». Местные жители считают ее легендарной и называют «утраченным символом города». Станция ежегодно проводила турслеты, соревнования, в этом клубе школьники обучались навыкам выживания в дикой природе и спортивному ориентированию. Несколько раз в год в Мамадыш съезжались команды со всего Татарстана и соревновались между собой. А в 2022 году выпускники и бывшие руководители клуба снова объединились вместе с архитекторами для создания проекта благоустройства Всероссийского конкурса малых городов.
Парк для общения с природой, телом и людьми
Специалисты уверены, что парк экстремальных видов спорта в Мамадыше привлечет туристический поток, сделает место инвестиционно-привлекательным, потому что город и так представляет несколько видов туризма: историко-культурный, рекреационный, а также событийный и даже этногастрономический «Одна дорога — пять культур», где можно узнать про жизнь и быт татар с древних времен до нашего времени. В случае победы Мамадыш станет привлекательным и для любителей экстремальных видов спорта.
В Мамадыше интересный, холмистый ландшафт, который идеально подходит для горных лыж или сноуборда. Территория, на которой хотят разместить парк, — живописный склон реки Вятки. Парк экстремальных и зимних видов спорта граничит с большим лесным массивом, у подножия склона располагается озеро Чугунка с многочисленными родниками-притоками.
Территория проектирования располагается рядом с жилыми участками, поэтому и для местных жителей, и для гостей задумана природная детская площадка. Детская площадка подобна туристическому маршруту и состоит из нескольких тематических зон: в зоне реки создадут «переправу», на горе — специальные подъемы для развития навыков альпинизма. Также организуют тематическую зону «болота», где можно будет безопасно развивать способности выживания в дикой природе. Ландшафт будут использовать для зиплайна, горнолыжных спусков и терренкура — оздоровительных троп для прогулок и пробежек.
В итоге, у парка будут три основные цели:
- место для общения;
- место для занятия спортом;
- место контакта с природой.
«Станция юных туристов» — от идеи до реализации один шаг
Отдельно воссоздадут «Станцию юных туристов» — это место, где юные жители Мамадыша и соседних районов Татарстана смогут организовывать походы, разбивать бивуаки и развивать навыки туриста.
Клуб «Станция юных туристов» основали в Мамадыше в начале 1990-х. Он выпустил немало спортсменов, любителей туризма и походов. У взрослых жителей Мамадыша остались теплые воспоминания об этом клубе — о душевных походах на склон живописной Вятки, жизни в палатках и многом другом. И они хотят возродить все это.
Выпускники и бывшее руководство клуба «Станция юных туристов» приняли активное участие в разработке программ зимнего и весеннего мероприятий на территории проектирования будущего парка с целью возрождения традиций турслетов в городе и привлечения горожан к разработке проекта.
Вместе с жителями специалисты организовали два мероприятия: спортивное ориентирование и туристический слет. На первом, помимо соревнований по спортивному ориентированию и музыкальной-событийной программы, архитекторы познакомили горожан с концепцией развития территории и собрали предложения у участников. На втором мероприятии сделали акцент на работу со школьниками. Каждая команда-участник турслета разработала свою стратегию развития парка.
По итогам двух событий:
- В короткие сроки, благодаря тактическому урбанизму и событийному программированию, безлюдное пространство превратилось в место притяжения для людей.
- Протестировали проектные решения в разные периоды года.
- Вовлекли больше горожан в разработку проекта будущего парка.
- Узнали потребности местных сообществ.
- Привлекли людей к совместной работе на ранних стадиях разработки проекта: архитекторы презентовали участникам и зрителям событий предлагаемую концепцию и функциональное зонирование этой территории, а затем в интерактивной форме собрали мнение горожан о концепции и функциях территории.
- Возродили утраченный «символа города» — легендарный клуб, который имеет потенциал стать основным оператором территории парка в летний период.
- Сформирован реестр потенциальных партнеров и спонсоров событийной программы парка.
Предприниматели увидели потенциал
Мамадыш сегодня — уникальная природная территория с нераскрытым высоким потенциалом для инвесторов. Проект благоустройства повлиял на потенциальных инвесторов, когда они увидели ясную стратегию развития территории.
Местные предприниматели хотят создать по соседству с парком «Дом здоровья» — место, где будут проходить занятия по нейрофитнесу, маркет экопродуктов и лекции по здоровому питанию.
В случае реализации проекта в Мамадыше появится территория спортивного туризма для республиканцев, дополнительные рабочие места для местных жителей, а у горожан будет место для досуга, отдыха, спорта и развлечений.
Мамадыш уже начал преображаться
В 2022 году проект не одержал победу. Но, несмотря на это, территория уже начала преображаться. Это комплексный проект, который реализуют не только на средства федерального бюджета. Он предполагает синхронизацию региональных и муниципальных средств, а также средств инвесторов.
Уже в этом году за счет муниципальных средств начались работы по созданию трасс, также закупят бугельные подъемники. В следующем году в рамках Программы развития общественных пространств Татарстана начнется благоустройство территории.
Но самое главное, город планирует участвовать в конкурсе еще раз. Вполне возможно, что архитекторы и эксперты пересмотрят заявку, поменяют некоторые подходы, и Мамадыш тоже станет победителем Всероссийского конкурса малых городов.
Справка
Авторы проекта — бюро Dialog Urban Planning: Алмаз Валиуллин (руководитель бюро Dialog UP, главный архитектор), Наталия Фахрутдинова (социальный антрополог, специалист по соучаствующему проектированию), Анастасия Блинова, Раушан Шафигуллин (архитекторы), Анна Болтаева, Татьяна Хайретдинова, Лиана Шайхутдинова (дизайнеры), Виктория Ефимова (менеджер), Алия Сабирова (smm-менеджер).
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