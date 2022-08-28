Пока несбывшаяся мечта Мамадыша: парк экстремальных видов спорта для контакта с природой и людьми

Проект «Реального времени» и фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» о том, как могут измениться парки, скверы и улицы в малых городах и районах республики. Часть 7-я

Фото: Фонд «Институт развития городов Татарстана»

В этом году семь татарстанских городов — Мамадыш, Лениногорск, Елабуга, Болгар, Заинск, Зеленодольск и Лаишево — заявились на Всероссийский конкурс малых городов. Шесть последних выиграли и получили гранты на общую сумму 510 миллионов рублей на благоустройство новых общественных пространств. В числе победителей не оказался только Мамадыш, заявку которого подадут повторно. Подробнее о том, какой бы уже в следующем году могла стать территория, прилегающая к горнолыжному комплексу по улице Карьерной, спуск к озеру Чугунка — в эксклюзивном проекте «Реального времени» и фонда «Институт развития городов Татарстана».

Еще в 1991 году в Мамадыше основали «Станцию юного туриста». Местные жители считают ее легендарной и называют «утраченным символом города». Станция ежегодно проводила турслеты, соревнования, в этом клубе школьники обучались навыкам выживания в дикой природе и спортивному ориентированию. Несколько раз в год в Мамадыш съезжались команды со всего Татарстана и соревновались между собой. А в 2022 году выпускники и бывшие руководители клуба снова объединились вместе с архитекторами для создания проекта благоустройства Всероссийского конкурса малых городов.



Парк для общения с природой, телом и людьми

Специалисты уверены, что парк экстремальных видов спорта в Мамадыше привлечет туристический поток, сделает место инвестиционно-привлекательным, потому что город и так представляет несколько видов туризма: историко-культурный, рекреационный, а также событийный и даже этногастрономический «Одна дорога — пять культур», где можно узнать про жизнь и быт татар с древних времен до нашего времени. В случае победы Мамадыш станет привлекательным и для любителей экстремальных видов спорта.

Фото: фонд «Институт развития городов Татарстана»

В Мамадыше интересный, холмистый ландшафт, который идеально подходит для горных лыж или сноуборда. Территория, на которой хотят разместить парк, — живописный склон реки Вятки. Парк экстремальных и зимних видов спорта граничит с большим лесным массивом, у подножия склона располагается озеро Чугунка с многочисленными родниками-притоками.

Территория проектирования располагается рядом с жилыми участками, поэтому и для местных жителей, и для гостей задумана природная детская площадка. Детская площадка подобна туристическому маршруту и состоит из нескольких тематических зон: в зоне реки создадут «переправу», на горе — специальные подъемы для развития навыков альпинизма. Также организуют тематическую зону «болота», где можно будет безопасно развивать способности выживания в дикой природе. Ландшафт будут использовать для зиплайна, горнолыжных спусков и терренкура — оздоровительных троп для прогулок и пробежек.

Фото: фонд «Институт развития городов Татарстана»

В итоге, у парка будут три основные цели:

место для общения;

место для занятия спортом;

место контакта с природой.

«Станция юных туристов» — от идеи до реализации один шаг

Отдельно воссоздадут «Станцию юных туристов» — это место, где юные жители Мамадыша и соседних районов Татарстана смогут организовывать походы, разбивать бивуаки и развивать навыки туриста.



Клуб «Станция юных туристов» основали в Мамадыше в начале 1990-х. Он выпустил немало спортсменов, любителей туризма и походов. У взрослых жителей Мамадыша остались теплые воспоминания об этом клубе — о душевных походах на склон живописной Вятки, жизни в палатках и многом другом. И они хотят возродить все это.

Выпускники и бывшее руководство клуба «Станция юных туристов» приняли активное участие в разработке программ зимнего и весеннего мероприятий на территории проектирования будущего парка с целью возрождения традиций турслетов в городе и привлечения горожан к разработке проекта.

Фото: фонд «Институт развития городов Татарстана»

Вместе с жителями специалисты организовали два мероприятия: спортивное ориентирование и туристический слет. На первом, помимо соревнований по спортивному ориентированию и музыкальной-событийной программы, архитекторы познакомили горожан с концепцией развития территории и собрали предложения у участников. На втором мероприятии сделали акцент на работу со школьниками. Каждая команда-участник турслета разработала свою стратегию развития парка.

По итогам двух событий:

В короткие сроки, благодаря тактическому урбанизму и событийному программированию, безлюдное пространство превратилось в место притяжения для людей.

Протестировали проектные решения в разные периоды года.

Вовлекли больше горожан в разработку проекта будущего парка.

Узнали потребности местных сообществ.

Фото: фонд «Институт развития городов Татарстана»

Привлекли людей к совместной работе на ранних стадиях разработки проекта: архитекторы презентовали участникам и зрителям событий предлагаемую концепцию и функциональное зонирование этой территории, а затем в интерактивной форме собрали мнение горожан о концепции и функциях территории.

Возродили утраченный «символа города» — легендарный клуб, который имеет потенциал стать основным оператором территории парка в летний период.

Сформирован реестр потенциальных партнеров и спонсоров событийной программы парка.

Предприниматели увидели потенциал

Мамадыш сегодня — уникальная природная территория с нераскрытым высоким потенциалом для инвесторов. Проект благоустройства повлиял на потенциальных инвесторов, когда они увидели ясную стратегию развития территории.

Местные предприниматели хотят создать по соседству с парком «Дом здоровья» — место, где будут проходить занятия по нейрофитнесу, маркет экопродуктов и лекции по здоровому питанию.

Фото: фонд «Институт развития городов Татарстана»

В случае реализации проекта в Мамадыше появится территория спортивного туризма для республиканцев, дополнительные рабочие места для местных жителей, а у горожан будет место для досуга, отдыха, спорта и развлечений.

Мамадыш уже начал преображаться

В 2022 году проект не одержал победу. Но, несмотря на это, территория уже начала преображаться. Это комплексный проект, который реализуют не только на средства федерального бюджета. Он предполагает синхронизацию региональных и муниципальных средств, а также средств инвесторов.

Фото: фонд «Институт развития городов Татарстана»

Уже в этом году за счет муниципальных средств начались работы по созданию трасс, также закупят бугельные подъемники. В следующем году в рамках Программы развития общественных пространств Татарстана начнется благоустройство территории.

Но самое главное, город планирует участвовать в конкурсе еще раз. Вполне возможно, что архитекторы и эксперты пересмотрят заявку, поменяют некоторые подходы, и Мамадыш тоже станет победителем Всероссийского конкурса малых городов.



Фото: фонд «Институт развития городов Татарстана»

Фонд «Институт развития городов Татарстана»