Шесть городов Татарстана выиграли грант на 510 млн рублей во Всероссийском конкурсе малых городов

Фото: фонд «Институт развития городов Татарстана» (Болгар)

Шесть из семи городов Татарстана выиграли федеральный грант на 510 млн рублей во Всероссийском конкурсе малых городов, сообщили «Реальному времени» в фонде «Институт развития городов Татарстана».

Фото: фонд «Институт развития городов Татарстана» (Заинск)

Победителями стали Болгар, Заинск, Зеленодольск, Елабуга, Лаишево и Лениногорск. Не выиграл только Мамадыш.

Фото: фонд «Институт развития городов Татарстана» (Зеленодольск)

Грант получили проекты, которые уже участвовали во Всероссийском конкурсе малых городов ранее.

Фото: фонд «Институт развития городов Татарстана» (Лаишево)

Победа в конкурсе помогает не только улучшить внешний вид города, но и решить некоторые социальные и экономические проблемы.

Фото: фонд «Институт развития городов Татарстана» (Елабуга)

В этом году семь татарстанских городов заявились на Всероссийский конкурс малых городов. После победы в 2023—2024 годах в городах-победителях благоустроят новые общественные пространства. Какими после преображения будут Болгар, Заинск, Зеленодольск, Елабуга, Лаишево и Лениногорск — в эксклюзивном проекте «Реального времени» и фонда «Институт развития городов Татарстана».

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Маргарита Головатенко