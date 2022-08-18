Шесть городов Татарстана выиграли грант на 510 млн рублей во Всероссийском конкурсе малых городов
Шесть из семи городов Татарстана выиграли федеральный грант на 510 млн рублей во Всероссийском конкурсе малых городов, сообщили «Реальному времени» в фонде «Институт развития городов Татарстана».
Победителями стали Болгар, Заинск, Зеленодольск, Елабуга, Лаишево и Лениногорск. Не выиграл только Мамадыш.
Грант получили проекты, которые уже участвовали во Всероссийском конкурсе малых городов ранее.
Победа в конкурсе помогает не только улучшить внешний вид города, но и решить некоторые социальные и экономические проблемы.
В этом году семь татарстанских городов заявились на Всероссийский конкурс малых городов. После победы в 2023—2024 годах в городах-победителях благоустроят новые общественные пространства. Какими после преображения будут Болгар, Заинск, Зеленодольск, Елабуга, Лаишево и Лениногорск — в эксклюзивном проекте «Реального времени» и фонда «Институт развития городов Татарстана».
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