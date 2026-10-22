Новости экономики

00:19 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

На развитие дорог в России выделят более 4,2 трлн рублей

11:46, 22.10.2026

Из них около 1 трлн рублей — на поддержку регионов для приведения их дорожных сетей в нормативное состояние

На развитие дорог в России выделят более 4,2 трлн рублей
Фото: предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана

В рамках трехлетнего бюджета на развитие дорожной инфраструктуры России планируется направить свыше 4,256 трлн рублей. Об этом в Госдуме сообщил первый заместитель министра транспорта Константин Пашков.

Из этой суммы:

  • 1,349 трлн руб. будет направлено на строительство и реконструкцию 1 312 км автомобильных дорог;
  • 1,717 трлн руб. — на капитальный ремонт и содержание 61 тыс. км федеральных трасс;
  • около 1 трлн руб. — на поддержку регионов для приведения их дорожных сетей в нормативное состояние.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, на развитие пунктов пропуска через государственную границу предусмотрено выделение 157 млрд руб., а на обновление общественного городского транспорта — 65 млрд руб. В общей сложности в опорную сеть входит уже 140 тыс. км автодорог.

Отметим, что ранее, в июне 2022 года, сообщалось, что на реализацию пятилетней программы строительства дорог в России направят порядка 13,2 триллиона рублей.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаАвтоОбщество

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть619.4
  • Нижнекамскнефтехим47.8
  • Казаньоргсинтез48.7
  • КАМАЗ57.3
  • Нижнекамскшина31.8
  • Таттелеком0.637