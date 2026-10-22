На развитие дорог в России выделят более 4,2 трлн рублей

Из них около 1 трлн рублей — на поддержку регионов для приведения их дорожных сетей в нормативное состояние

В рамках трехлетнего бюджета на развитие дорожной инфраструктуры России планируется направить свыше 4,256 трлн рублей. Об этом в Госдуме сообщил первый заместитель министра транспорта Константин Пашков.

Из этой суммы:

1,349 трлн руб. будет направлено на строительство и реконструкцию 1 312 км автомобильных дорог;

1,717 трлн руб. — на капитальный ремонт и содержание 61 тыс. км федеральных трасс;

около 1 трлн руб. — на поддержку регионов для приведения их дорожных сетей в нормативное состояние.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, на развитие пунктов пропуска через государственную границу предусмотрено выделение 157 млрд руб., а на обновление общественного городского транспорта — 65 млрд руб. В общей сложности в опорную сеть входит уже 140 тыс. км автодорог.

Отметим, что ранее, в июне 2022 года, сообщалось, что на реализацию пятилетней программы строительства дорог в России направят порядка 13,2 триллиона рублей.

Зульфат Шафигуллин