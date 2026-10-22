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Григоренко выдвинут на должность зампреда правления Сбербанка

11:04, 22.10.2026

Ранее Григоренко был освобожден президентом России Владимиром Путиным от должности вице-премьера и руководителя аппарата правительства

Григоренко выдвинут на должность зампреда правления Сбербанка
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Дмитрий Григоренко будет выдвинут на должность заместителя председателя правления Сбербанка. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Ранее Григоренко был освобожден президентом России Владимиром Путиным от должности вице-премьера и руководителя аппарата правительства. Также сегодня стало известно о награждении его орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в решение важных государственных задач и многолетнюю добросовестную работу.

взято с telegram-канала правительства России

Пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Григоренко занимал с января 2020 года. На его должность была назначена Ирина Окладникова, перешедшая на этот пост с постпозиции первого замминистра финансов России.

Зульфат Шафигуллин

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