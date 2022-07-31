Зеленодольск: «город-сад» с сильными сообществами

Проект «Реального времени» и фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» о том, как могут измениться парки, скверы и улицы в малых городах и районах республики. Часть 3-я

Фото: Фонд «Институт развития городов Татарстана»

В этом году семь татарстанских городов — Болгар, Заинск, Зеленодольск, Елабуга, Лаишево, Лениногорск и Мамадыш — заявились на Всероссийский конкурс малых городов. В случае победы в конкурсе в 2023—2024 году в них благоустроят новые общественные пространства. Итоги конкурса подведут ближе к осени — жюри определит лучшие проекты из более чем 300 заявок. Подробнее о третьем конкурсанте Татарстана — Улице Комарова с прилегающим сквером Алтынова и сквером ДШИ в Зеленодольске — в эксклюзивном проекте «Реального времени» и фонда «Институт развития городов Татарстана».

Увековечить старое для комфортного нового

Сквер Алтынова в микрорайоне Мирный Зеленодольска — это оазис дикой природы в городе. Место, которое ценят местные жители и тщательно берегут его историю: во время Великой Отечественной войны горожане защитили лес от вырубки на дрова. Здесь семьи играют по выходным в подвижные игры, устраивают пикники и прогулки, рассматривают «танцующие стволы» деревьев. Парк соединяет две части города и выполняет важную транзитную функцию.



Зеленодольск разделен на две части железной дорогой. Именно парк Алтынова соединяет «новый» и «старый» город. Жители ходят по местной небольшой тропинке через железную дорогу. Возвращаться по лесу темным зимним вечером небезопасно и неуютно, а освещения нет. Поэтому архитекторы заложили в проектные решения безопасный переход через железнодорожные пути, который очень ждут жители.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов Татарстана»

В случае реализации проекта парк останется максимально природным пространством с большим количеством зелени и деревьев. Будет сохранен сосновый бор с уникальным ландшафтом, и к нему добавят локальные активности. Например, у входной группы появятся ворота с навигацией. Также планируется зона, посвященная герою Великой Отечественной войны — танкисту Николаю Николаевичу Алтынову. Там установят его бюст и информационные стенды, посвященные ветеранам войны и жителям, которые внесли вклад в развитие Зеленодольска и района. Тут же будет колоннада и кафе с террасой.

Также в парке появится событийная площадь со сценой и амфитеатром в цветочной зоне, рядом с ней — детская площадка. Она будет рассчитана для разные возрастные группы и маломобильных граждан. Кроме того, она удачно впишется в рельеф: например, перепады ландшафта используют для создания горок и детских «лазалок».

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов Татарстана»

В глубине леса останется сиреневая аллея памяти и яблочный сад — здесь организуют зоны отдыха с беседками и скамейками. Еще одна из важнейших территорий — спортивная зона с оборудованием для воркаута и павильоном для проката. В будущем там, возможно, появятся памптрек и велотреал. По планам также реализуют dog-friendly зона для прогулок.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов Татарстана»

Безбарьерная среда для реализации творческого потенциала

Для Зеленодольска важно поддержать статус «города-сада». История уходит в советские годы: первый агроном города Екатерина Ошарина посчитала все сценарии и создала долгосрочный зеленый каркас Зеленодольска. Она прошла Великую Отечественную войну: увидела много городов, пообщалась с многими людьми и свой опыт реализовала на малой родине. Женщина создала сиреневые аллеи, купы цветущих каштанов и засадила город ценными породами: именно она высадила голубые хвои, уникальные для республики. Во время СССР Зеленодольск был одним из самых зеленых городов Татарстана. Все эти деревья продолжают радовать горожан и сейчас. К тому же они благотворно влияют на нервную систему.

В Зеленодольске и сейчас есть жители, которые делают жизнь города и людей в нем лучше. Например, Алеся Лежнина — эксперт по безбарьерной среде, общественный деятель. Она рассказала, что обязательно нужно учесть в проекте пандусы и поручни из-за перепадов рельефа на площади всего парка, а также доступные посадочные места у сцены, которая тоже оборудована удобным подъемом.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов Татарстана»

Рядом с территорией работает реабилитационный центр «Доверие». Парк уже сейчас является местом притяжения для пациентов центра и маломобильных граждан. Поэтому все проектные решения на территории продуманы в первую очередь с учетом безбарьерной среды. Для детей и подростков из реабилитационного центра в проекте заложены детские и спортивные зоны, где есть специальное оборудование для маломобильных групп населения.

В этом году в Зеленодольске специалисты два раза провели мероприятия для жителей микрорайона Мирный. Сначала были зимние мероприятия, на которых протестировали разные активности для жителей: от спорта до экстремальных развлечений. Для пожилых устроили скандинавскую ходьбу, а школьники и подростки скатились по зиплайну.

На событиях, которые организовывали специалисты во время подготовки заявки для участия во Всероссийском конкурсе малых городов, маломобильные жители участвовали в творческих выступлениях и спортивных турнирах. Поэтому в случае победы конкурсной заявки в парке появятся условия для реализации творческого потенциала для всех групп населения.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов Татарстана»

Так, на весеннем мероприятии «День заботы о себе и природе» прошла тактильная экскурсия с главным агрономом города. Она рассказала, как правильно заботиться о деревьях. Такой формат экскурсий подходит для маломобильных граждан. Также на событии рассказали про экологичный образ жизни и провели медитации в самом лесу, чтобы подчеркнуть природность территории.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов Татарстана»

Дело нашли и для бизнесменов

В этом году специалисты провели два мероприятия в Зеленодольске. На обоих в городе выявили сильные сообщества — это собаководы, пациенты реабилитационного центра, экоактивисты.

Специалисты разговаривали с жителями, проводили опросы. Оказалось, что в микрорайоне не хватает кафе для семей с детьми, куда можно прийти и отдохнуть после игр недалеко от парка. Поэтому в проект вложили и эту идею, а реализовать ее помогут местные бизнесмены. Также предприниматели планируют открыть точку проката — она уместна, так как в парке будут велотреал и памптрек, но все это заложено уже в следующих очередях.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов Татарстана»

Парк должен стать местом притяжения для всех категорий жителей: от пожилых до самых маленьких. В случае победы пространство превратится в место творческой реализации маломобильных граждан.



Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов Татарстана»

Фонд «Институт развития городов Татарстана»