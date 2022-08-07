«Семь тайных сокровищ Белых гор»: как спасти Лаишево от катастрофического скопления туристов на пляже

Проект «Реального времени» и фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» о том, как могут измениться парки, скверы и улицы в малых городах и районах республики. Часть 4-я

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

В этом году семь татарстанских городов — Болгар, Заинск, Зеленодольск, Лаишево, Елабуга, Лениногорск и Мамадыш — заявились на Всероссийский конкурс малых городов. В случае победы в конкурсе в 2023—2024 гг в них благоустроят новые общественные пространства. Итоги конкурса подведут ближе к осени — жюри определит лучшие проекты из более чем 300 заявок. Подробнее о четвертом конкурсанте Татарстана — культурно-рекреационном кластере «Белые горы» в Лаишево — в эксклюзивном проекте «Реального времени» и фонда «Институт развития городов Татарстана».

Туристы будут ехать не только на «Камское море»

Культурно-рекреационный кластер «Белые горы», более известный как «Семрук», место, где жители Лаишево всегда любили ловить рыбу, устраивать пикники и купаться. Новую жизнь территория обрела в 2018 году, когда здесь появился поселок «Семрук» — кинодекорации, построенные для съемок сериала «Зулейха открывает глаза» по одноименной книге Гузель Яхиной. С тех пор туристы круглогодично посещают это место, и оно стало новой точкой притяжения в республике!

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

С 2017 года в Лаишево работает пляж «Камское море», куда приезжают не только местные, но и казанцы, туристы из близлежащих районов и даже из других регионов России. Территория перегружена: гости приезжают на «Семрук», делают несколько памятных кадров и уезжают обратно на «Камское море». Чтобы снизить антропогенную нагрузку на пляж, на будущей территории культурно-рекреационного кластера появятся оборудованные места для отдыха, точки, где можно будет разместить палатки на несколько дней, а также парковки и площадки с контейнерами для мусора.

Лаишево славится сосновыми лесами, красивыми горами и прекрасным видом на Каму — «татарстанское море». Поэтому в проект заложены пешеходные тропы, объединяющие видовые площадки на самых живописных точках. Учитывается также и рельеф местности: оборудуют безопасные и освещенные подъемы и спуски. Благоустройство будет мягким и бережным к природе: малые архитектурные формы и другие объекты аккуратно впишут в окружающий ландшафт, а декорации кинопоселка укрепят.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Спасти от катастрофы и развить бизнес

При разработке проекта архитекторы не забыли про то, что «Семрук» — это кинодекорации. Так, на берегу появится площадка для киновечеров с вписанными в рельеф местами для сидений. В «бараках», которые остались после съемок сериала, планируется проводить лекции, мастер-классы и воркшопы. Эту задумку специалисты уже успешно протестировали на весеннем шоукейс-фестивале: собрали там татарстанских кинодеятелей и всех, кому интересна тема кино.



Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Лаишевский район — популярное направление отдыха у татарстанцев. Сосновые леса и горы, водный барьер Камы, пляж «Камское море» сформировали уникальную рекреационную зону для отдыха и работы. Правда летом на пляже творится настоящая катастрофа, и местные жители не могут спокойно отдохнуть — сюда съезжается вся Казань. Благоустроенный «Семрук» должен снизить антропогенную нагрузку и распределить поток туристов. Территория будет интересна для круглогодичного отдыха: зимой в Лаишево можно отправиться, например, для зимней рыбалки, а летом — всем, кто хочет сбежать от городской суеты или просветиться, послушав культурно-образовательную экскурсию.

Также локация станет точкой для развития бизнеса. Местные предприниматели смогут продавать здесь свои уникальные товары и фермерские продукты. Для туристов организуют маркет с местными товарами и сувенирами.

Так, в городе станет больше возможностей для бизнеса, а туристы смогут покупать местную продукцию. На мероприятия, которые прошли здесь зимой и весной, специалисты уже привлекали предпринимателей: они получили хорошую выручку, а у гостей из других городов и регионов была возможность перекусить, купить товары первой необходимости и увезти с собой на память работы местных умельцев.

Сокровища Белых гор

Территория «Белых гор» знаменита не только тем, что там есть «Семрук». Это место очень загадочное, со множеством историй и тайн. Поэтому по всей территории будет заложено «7 тайных сокровищ Белых гор», которые можно будет найти, устроив для себя большой квест.

Туристы смогут отыскать известковые отложения на берегу реки; определить, какие животные оставили следы в Лаишевском лесу и даже примерить роль орнитолога и изучить местных птиц. Гости также смогут посмотреть на пристанище старика Лаиша, который когда-то исследовал эти места после разорения Тамерланом булгарских земель.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

В рамках «квеста» можно увидеть макет кареты, как у Екатерины II, которую когда-то облаяла местная собака: отсюда появилась легенда про фразу императрицы «Что же ты все лаешь?». А еще туристы смогут исследовать лес и найти заброшенный вход в деревянную крепость, такие когда-то были очень популярны на территории Татарстана.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Фонд «Институт развития городов Татарстана»