Болгар и музей-заповедник: «трагичная» история одного города
Проект «Реального времени» и Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» о том, как могут измениться парки, скверы и улицы в малых городах и районах республики. Часть 1-я
В этом году семь татарстанских городов — Болгар, Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Лаишево, Лениногорск и Мамадыш — заявились на Всероссийский конкурс малых городов. В случае победы в конкурсе, в 2023—2024 году в них благоустроят новые общественные пространства. Итоги конкурса подведут ближе к осени — жюри определит лучшие проекты из более 300 заявок. Подробнее о первом конкурсанте Татарстана — социально-культурном центре города «Болгар Спасский» — в эксклюзивном проекте «Реального времени» и фонда «Институт развития городов Татарстана».
Болгар — это не только музей-заповедник
Болгар — это популярное место для туризма и «местный Тадж-Махал», город, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но не сам город, а Болгарский музей-заповедник, который состоит из целого комплекса музеев, достопримечательностей и кафе. Болгар при этом живет как будто отдельную жизнь: между ним и музеем минимальная связь, а вся предпринимательская активность жителей сосредоточена в основном на территории музея. В городе негде выпить кофе, сложно найти свободное место в малочисленных кафе и устроить вечернюю прогулку по городской площади.
Проектируемая территория — улица Смирнова вблизи визит-центра и западных ворот заповедника — продолжает реализацию социально-культурного центра города. Идея создания социально-культурного центра родилась во время разработки конкурсного проекта в 2021 году, однако проект не выиграл грант и начал реализацию за счет республиканских средств в этом году. Проект, поданный на конкурс уже в 2022 году, предполагает благоустройство многочисленных зон отдыха, площадки для размещения торговых объектов и сезонной ярмарки, а также зон для общения и времяпровождения для сообществ.
У проекта три цели: усилить связь между городом и музеем, повысить экономическую самодостаточность города и сделать комфортную среду для жизни, а также создать привычные условия для туристов — с кофе на завтрак и поке на обед. Также проект позволит гостю Болгара больше узнать про историю его жителей и какие-то интересные вещи, из-за которых захочется заглянуть в город.
Для архитектурных решений в проекте используют пять принципов:
- Безопасная дорога — снижение скорости автомобилей по ул. Смирнова с помощью приподнятых пешеходных переходов, знаков и светофоров.
- Велодорожки и пешеходные пути — организация велопешеходной инфраструктуры.
- Зеленая изгородь — для снижения влияния ветра, палящего солнца и пыли высадят деревья и кустарники.
- Навигация — размещение стендов для знакомства туристов и жителей с историей города и его достопримечательностями.
- Создание общего дизайн-кода территории.
Болгар в наследии ЮНЕСКО, а перекусить негде
В этом году специалисты много общались с туристами и жителями: узнали, например, что в Болгаре не хватает современных кафе, ресторанов и закусочных, которые бы работали допоздна. Предприниматели объясняют это просто: посетителей в кафе мало, свободных площадей под рестораны и кафе тоже практически нет. Создавать свои никто не рискует.
Чтобы «расшевелить» местных жителей, специалисты решили провести мероприятия для предпринимателей: «Как создать успешный бизнес» — public-talk с предпринимательницей, представителем по защите прав предпринимателей Болгара Натальей Гришковой и партнером и совладельцем сети «Тюбетей» Айнуром Камалиевым, а также public-talk с Донатом Мухаметшиным, предпринимателем, основателем IT- компании Kira&Rock и управляющий компанией CHB community, в составе которой находятся Bazzar, «Покешная», Chalshop, «Месса/Ересь» и ed-tech стартап «Лампа». Дополнительно было организовано практическое занятие с представителями бизнеса Болгара, разбирались со справочниками и поисковыми системами: Яндекс, Google, 2Гис и обсуждали, как они влияют на привлечение посетителей и выручку. После прошла сессия с ответами на вопросы, которую вел digital-эксперт, таргетолог Денис Холод. Он работал с разными сферами — от экстрим-парка «Урам», интеллектуальной викторины Requizit до панорамного ресторана Extra Lounge.
Многие будущие и настоящие предприниматели обменялись контактами со спикерами и друг с другом. Это первый шаг в стимулировании нового бизнеса и создании современных точек общепита. Предпринимателей заинтересовала возможность увеличения проходимости за счет бесплатных инструментов онлайн, и теперь они знают, как их использовать. Одна из зрительниц сказала: «Жаль, что не все предприниматели в Болгаре приходят на такие встречи».
Для развития города и привлечения финансирования важно развивать городской туризм и задействовать больше населения в эту работу. Проведя самостоятельный анализ, а также обсудив на совещании с Visit Tatarstan туристические предложения, отзывы туристов и проанализировав туристический потенциал и возможности города, специалисты пришли к тому, что основной акцент следует делать на индивидуальном туристе, которого будут привлекать:
- истории горожан про переселение жителей и перенос домов;
- городские истории про быт на границе сельского и городского;
- забавные и увлекательные истории реальных горожан;
- купеческие дома; религиозные достопримечательности;
- прогулки по лесу и отдых у реки.
А чтобы горожанину было интересно, у него должны быть экскурсоводы. И их специалисты тоже решили найти сами.
Болгар — город, который был Спасском и Куйбышевым
Чтобы узнать больше про город с необычной стороны, дать толчок горожанам для его развития и показать туристам Болгар глазами жителей, специалисты запустили проект «Школа городского экскурсовода». Участники — местные жители со своими личными историями про город. Занятия шли с 30 апреля по 26 мая совместно с экспертами по культурной памяти, истории и краеведению. В качестве экзамена участники проводили экскурсии для гостей города и представителей туристического бизнеса.
Болгар — это старый город со своей историей. В советское время он был Куйбышевым, а еще раньше — Спасском. Некоторые дома в нынешний Болгар в свое время перевезли из старого Спасска. Из-за Куйбышевского водохранилища его территория попала под воду. Об этом рассказал историк-краевед Джамиль Габдрахимович Мухаметшин, а его сын, Ильшат Джамильевич, выступил с инициативой проводить экскурсии по городу для туристов. Они оба работают в Болгарском музее-заповеднике научными сотрудниками.
Галина Камаева работала в санаторной школе-интернате для детей с затухающими формами туберкулеза, где также находились дети из неблагополучных семей. Про каждого из них Галина Ивановна может рассказать трогательную историю. Часть из них — очень трагичные и личные.
Истории Галины Ивановны про ее жизнь и неблагополучных детей, выросших в Болгаре, и Ильшата Мухаметшина, который подростком бегал по болгарским гаражам и знает здесь каждую веточку, послушали организаторы туров. Сейчас они готовят мини-путешествия и экскурсии по Болгару с нашими героями. Возможно, в следующем году трогательные, иногда личные и смешные, истории про город, вошедший в список наследия ЮНЕСКО, сможет узнать гораздо больше жителей за чашкой чая с Галиной Ивановной или с дегустацией местной продукции на мастер-классе по выпечке хлеба.
Все эти рассказы будут расположены на информационных стендах, которые хотят установить на улице, планируемой к благоустройству. Так гости и жители откроют для себя Болгар с новой стороны: сейчас в центре внимания находится только Болгарский музей-заповедник, а специалисты хотят сместить акценты и сделать сам город таким же привлекательным для туристов, как и знаменитый музей-заповедник.
Справка
Авторы концепции: Miriada Group — Виталий Волков, руководитель бюро, Илья Потапов, руководитель бюро, Зульфия Мулагалеева, ведущий архитектор, Екатерина Силаева, урбанист, специалист по соучаствующему проектированию, Роман Филиппов, менеджер, Элина Губайдуллина, менеджер, Альбина Камалова, визуализатор, Ляйсан Хайруллина, Ярослава Зенова, Альбина Мухаметова и Роман Седых, архитекторы, Ольга Елагина, графический дизайнер.
Подготовку всех заявок от Татарстана курировал фонд «Институт развития городов РТ». Социокультурное программирование разрабатывала и реализовывала продюсерская компания creeptone media совместно с городским сообществом Urbantatar.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Реального времени».
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