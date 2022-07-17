Болгар и музей-заповедник: «трагичная» история одного города

Проект «Реального времени» и Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» о том, как могут измениться парки, скверы и улицы в малых городах и районах республики. Часть 1-я

Фото: Фонд «Институт развития городов Татарстана»

В этом году семь татарстанских городов — Болгар, Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Лаишево, Лениногорск и Мамадыш — заявились на Всероссийский конкурс малых городов. В случае победы в конкурсе, в 2023—2024 году в них благоустроят новые общественные пространства. Итоги конкурса подведут ближе к осени — жюри определит лучшие проекты из более 300 заявок. Подробнее о первом конкурсанте Татарстана — социально-культурном центре города «Болгар Спасский» — в эксклюзивном проекте «Реального времени» и фонда «Институт развития городов Татарстана».



Болгар — это не только музей-заповедник



Болгар — это популярное место для туризма и «местный Тадж-Махал», город, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но не сам город, а Болгарский музей-заповедник, который состоит из целого комплекса музеев, достопримечательностей и кафе. Болгар при этом живет как будто отдельную жизнь: между ним и музеем минимальная связь, а вся предпринимательская активность жителей сосредоточена в основном на территории музея. В городе негде выпить кофе, сложно найти свободное место в малочисленных кафе и устроить вечернюю прогулку по городской площади.

Проектируемая территория — улица Смирнова вблизи визит-центра и западных ворот заповедника — продолжает реализацию социально-культурного центра города. Идея создания социально-культурного центра родилась во время разработки конкурсного проекта в 2021 году, однако проект не выиграл грант и начал реализацию за счет республиканских средств в этом году. Проект, поданный на конкурс уже в 2022 году, предполагает благоустройство многочисленных зон отдыха, площадки для размещения торговых объектов и сезонной ярмарки, а также зон для общения и времяпровождения для сообществ.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

У проекта три цели: усилить связь между городом и музеем, повысить экономическую самодостаточность города и сделать комфортную среду для жизни, а также создать привычные условия для туристов — с кофе на завтрак и поке на обед. Также проект позволит гостю Болгара больше узнать про историю его жителей и какие-то интересные вещи, из-за которых захочется заглянуть в город.

Для архитектурных решений в проекте используют пять принципов:

Безопасная дорога — снижение скорости автомобилей по ул. Смирнова с помощью приподнятых пешеходных переходов, знаков и светофоров.

Велодорожки и пешеходные пути — организация велопешеходной инфраструктуры.

Зеленая изгородь — для снижения влияния ветра, палящего солнца и пыли высадят деревья и кустарники.

Навигация — размещение стендов для знакомства туристов и жителей с историей города и его достопримечательностями.

Создание общего дизайн-кода территории.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Болгар в наследии ЮНЕСКО, а перекусить негде

В этом году специалисты много общались с туристами и жителями: узнали, например, что в Болгаре не хватает современных кафе, ресторанов и закусочных, которые бы работали допоздна. Предприниматели объясняют это просто: посетителей в кафе мало, свободных площадей под рестораны и кафе тоже практически нет. Создавать свои никто не рискует.

Чтобы «расшевелить» местных жителей, специалисты решили провести мероприятия для предпринимателей: «Как создать успешный бизнес» — public-talk с предпринимательницей, представителем по защите прав предпринимателей Болгара Натальей Гришковой и партнером и совладельцем сети «Тюбетей» Айнуром Камалиевым, а также public-talk с Донатом Мухаметшиным, предпринимателем, основателем IT- компании Kira&Rock и управляющий компанией CHB community, в составе которой находятся Bazzar, «Покешная», Chalshop, «Месса/Ересь» и ed-tech стартап «Лампа». Дополнительно было организовано практическое занятие с представителями бизнеса Болгара, разбирались со справочниками и поисковыми системами: Яндекс, Google, 2Гис и обсуждали, как они влияют на привлечение посетителей и выручку. После прошла сессия с ответами на вопросы, которую вел digital-эксперт, таргетолог Денис Холод. Он работал с разными сферами — от экстрим-парка «Урам», интеллектуальной викторины Requizit до панорамного ресторана Extra Lounge.

Многие будущие и настоящие предприниматели обменялись контактами со спикерами и друг с другом. Это первый шаг в стимулировании нового бизнеса и создании современных точек общепита. Предпринимателей заинтересовала возможность увеличения проходимости за счет бесплатных инструментов онлайн, и теперь они знают, как их использовать. Одна из зрительниц сказала: «Жаль, что не все предприниматели в Болгаре приходят на такие встречи».

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Для развития города и привлечения финансирования важно развивать городской туризм и задействовать больше населения в эту работу. Проведя самостоятельный анализ, а также обсудив на совещании с Visit Tatarstan туристические предложения, отзывы туристов и проанализировав туристический потенциал и возможности города, специалисты пришли к тому, что основной акцент следует делать на индивидуальном туристе, которого будут привлекать:

истории горожан про переселение жителей и перенос домов;

городские истории про быт на границе сельского и городского;

забавные и увлекательные истории реальных горожан;

купеческие дома; религиозные достопримечательности;

прогулки по лесу и отдых у реки.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

А чтобы горожанину было интересно, у него должны быть экскурсоводы. И их специалисты тоже решили найти сами.

Болгар — город, который был Спасском и Куйбышевым

Чтобы узнать больше про город с необычной стороны, дать толчок горожанам для его развития и показать туристам Болгар глазами жителей, специалисты запустили проект «Школа городского экскурсовода». Участники — местные жители со своими личными историями про город. Занятия шли с 30 апреля по 26 мая совместно с экспертами по культурной памяти, истории и краеведению. В качестве экзамена участники проводили экскурсии для гостей города и представителей туристического бизнеса.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Болгар — это старый город со своей историей. В советское время он был Куйбышевым, а еще раньше — Спасском. Некоторые дома в нынешний Болгар в свое время перевезли из старого Спасска. Из-за Куйбышевского водохранилища его территория попала под воду. Об этом рассказал историк-краевед Джамиль Габдрахимович Мухаметшин, а его сын, Ильшат Джамильевич, выступил с инициативой проводить экскурсии по городу для туристов. Они оба работают в Болгарском музее-заповеднике научными сотрудниками.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Галина Камаева работала в санаторной школе-интернате для детей с затухающими формами туберкулеза, где также находились дети из неблагополучных семей. Про каждого из них Галина Ивановна может рассказать трогательную историю. Часть из них — очень трагичные и личные.

Истории Галины Ивановны про ее жизнь и неблагополучных детей, выросших в Болгаре, и Ильшата Мухаметшина, который подростком бегал по болгарским гаражам и знает здесь каждую веточку, послушали организаторы туров. Сейчас они готовят мини-путешествия и экскурсии по Болгару с нашими героями. Возможно, в следующем году трогательные, иногда личные и смешные, истории про город, вошедший в список наследия ЮНЕСКО, сможет узнать гораздо больше жителей за чашкой чая с Галиной Ивановной или с дегустацией местной продукции на мастер-классе по выпечке хлеба.

Все эти рассказы будут расположены на информационных стендах, которые хотят установить на улице, планируемой к благоустройству. Так гости и жители откроют для себя Болгар с новой стороны: сейчас в центре внимания находится только Болгарский музей-заповедник, а специалисты хотят сместить акценты и сделать сам город таким же привлекательным для туристов, как и знаменитый музей-заповедник.



Фонд «Институт развития городов Татарстана»