Лениногорск: каскад верхних прудов станет «голубым ожерельем» города

Проект «Реального времени» и фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» о том, как могут измениться парки, скверы и улицы в малых городах и районах республики. Часть 6-я

Фото: фонд «Институт развития городов Татарстана»

В этом году семь татарстанских городов — Лениногорск, Елабуга, Болгар, Заинск, Зеленодольск, Лаишево и Мамадыш — заявились на Всероссийский конкурс малых городов. Шесть из них победили и получили средства на общую сумму в 510 миллионов рублей на благоустройство новых общественных пространств. Подробнее об одном из победителей Татарстана — спортивном кластере в рамках стратегии развития каскада верхних прудов по ул. Менделеева — в эксклюзивном проекте «Реального времени» и фонда «Институт развития городов Татарстана».



«Бусины на ожерелье»

Каскад верхних прудов — главная ценность Лениногорска, формирующая водный и зеленый каркас города. Жители в свое время сами наполнили эти пруды. Поэтому к благоустройству специалисты подходили комплексно: общались со всеми категориями жителей, наблюдали за его использованием и проводили событийную программу.

Каскад верхних прудов становится осью жизни Лениногорска и соединяет историю города, архитектурное наследие, ценности горожан, туристический потенциал и предпринимательскую активность. На водную ось каркаса прудов нанизываются новые смыслы территории, «как бусины на ожерелье».

Фото: фонд «Институт развития городов Татарстана»

В рамках проекта 2022 года территория каскада верхних прудов рассматривалась комплексно. Она посвящена трем основным направлениям, связанным с главными ценностями города: спорт, здоровый образ жизни и экология. Каждый из кластеров — это «еще одна бусина на ожерелье»:

спортивный;

посвященный здоровому образу жизни;

экологический.

Пространств много, но у молодежи нет места для занятий спортом

Изучение территории специалисты начали еще в 2021 году. Тогда заявка не выиграла во Всероссийском конкурсе малых городов, поэтому исследовать Лениногорск продолжили и в этом сезоне. Специалисты пришли к выводу, что в городе есть много пространств для комфортной жизни для разных целевых групп, но никто не учитывает потребности самой активной доли населения — молодежи.

В 2023-м начнется благоустройство с первого этапа в развитии каскада верхних прудов. Спортивный кластер соединит территорию каскада прудов в единый рекреационно- оздоровительный маршрут, дополнит спортивное ядро города и поддержит потребности молодежи.

Так, в Лениногорске появятся:

Экстрим-парк, который станет местом для самореализации молодежи . Такое место помогает выстраивать диалог с молодежью города, развивать экстремальный туризм. Проект площадки учитывает любой уровень подготовки — от новичков до профессионалов. Последних в городе очень много — Данил Садреев, серебряный призер Олимпийских игр 2022 года — выпускник местной спортивной школы. Поэтому город и его сильные спортивные сообщества необходимо поддерживать, в том числе созданием новых тренировочных трамплинов.

. Такое место помогает выстраивать диалог с молодежью города, развивать экстремальный туризм. Проект площадки учитывает любой уровень подготовки — от новичков до профессионалов. Последних в городе очень много — Данил Садреев, серебряный призер Олимпийских игр 2022 года — выпускник местной спортивной школы. Поэтому город и его сильные спортивные сообщества необходимо поддерживать, в том числе созданием новых тренировочных трамплинов. Оздоровительные тропы, которые сформируют рекреационный маршрут и популяризируют ЗОЖ. Гости города и местные жители смогут устраивать прогулки от прудов и санатория до лесопарка — для отдыхающих в санатории они станут еще одним способом поддержки здоровья. Также по всему маршруту расставят стенды про поддержку здоровья, разместят тактильную тропу и, конечно же, места для отдыха. Для велосипедистов создадут специальные дорожки.

Гости города и местные жители смогут устраивать прогулки от прудов и санатория до лесопарка — для отдыхающих в санатории они станут еще одним способом поддержки здоровья. Также по всему маршруту расставят стенды про поддержку здоровья, разместят тактильную тропу и, конечно же, места для отдыха. Для велосипедистов создадут специальные дорожки. Площадка для мероприятий. Талантливые и креативные горожане смогут проводить мероприятия разного рода: от образовательных до экстремальных. У них появится возможность сформировать свои сообщества и развиваться в разных сферах: моде, искусстве, музыке и так далее.

На сегодняшний день в городе идет реконструкция молодежного центра, который нуждался в площадке для проведения крупных мероприятий. Их тоже позволит реализовать территория проектирования.

Фото: фонд «Институт развития городов Татарстана»

Все эти места помогут также поддержать развитие туризма в районе. Экстрим-парк может стать местом притяжения спортсменов из разных городов, а пешеходные тропы привлечь любителей дикого туризма и живописных видов, особенно с учетом того, что в городе есть свои легенды.

На территории каскада прудов есть родник. Сейчас он находится в запустении, но архитекторы подготовили решение: его оформят в форме чаши с водой с добавлением арт-объекта «голубой жемчужины». Там можно будет набрать чистой воды, сделать красивые фотографии и узнать про местную легенду о «жемчужном ожерелье».

Кроме того, взаимодополнение функций городов внутри Альметьевской агломерации обладает потенциалом развития единого бренда Закамья. Лениногорск — зеленая и спортивная жемчужина, комфортный город для жизни в любом возрасте. Альметьевск — «нефтяная столица» республики с уже устоявшимся брендом, а Бугульма привлекает туристов как культурный и исторический центр. Это позволит городам усилить преимущества и привлечь больше туристов.

Сильные спортивные сообщества

Зимой специалисты вместе с жителями и администрацией района провели «Зимние игры у озер»: от игры в снежки до лазертага. Благодаря этим событиям архитекторы убедились в своих предположениях касательно проекта — территория действительно идеально подходит для спортивных сценариев. Жители охотно участвовали в активных играх, посмотрели на показательные прыжки с трамплина, и даже холодная зимняя погода не помешала проведению событий.

Также во время подготовки первого мероприятия архитекторы и менеджеры активно общались с местными сообществами. А уже весной вместе с ними решили, что в городе нужен «День уличной культуры». Так, вместе с основателем школы скейтбординга Skate School Flip Даниэлем Васильевым на территории провели большой скейт-контест, а совместно с танцорами Freedom провели шоу-кейсы с танцевальными баттлами с участниками из Бугульмы и Лениногорска.

Фото: фонд «Институт развития городов Татарстана»

Даниэль Васильев — популяризатор движения скейтеров в Лениногорске, создатель секции скейтбординга «SSF». Он развивает здесь экстремальные виды спорта, организует городские соревнования, проводит групповые и индивидуальные тренировки. Даниэль самостоятельно готовил техническое задание для плотников, чтобы фигуры для участников соответствовали стандартам, приглашал участников и разработал правила контеста на фестивале.

Кстати, проведение весеннего мероприятия переносилось два раза из-за дождливой погоды. Поэтому архитекторы скорректировали проект и добавили в парк навесы.

Отток молодежи и отсутствие мест для самореализации

В ходе подготовки мероприятий вместе с основателями школы скейтбординга и танцевальных комьюнити специалисты узнали, что в Лениногорске очень слабое взаимодействие между администрацией и молодежью. Проведение событий стало отправной точкой для диалога между администрацией и представителями молодежных культур.

В городе есть проблема: молодежи негде реализовываться, поэтому они уезжают в крупные города. «Молодежный центр» откроют только в 2023 году, поэтому круглогодичных пространств, где можно реализовать свои идеи, задумки и раскрыть свой потенциал, не было.

Фото: фонд «Институт развития городов Татарстана»

Парк в связке с «Молодежным центром» как раз станет таким местом. Также он позволит выстроить грамотный диалог молодежи с администрацией, чтобы они продолжили работу над развитием города вместе.



Фонд «Институт развития городов Татарстана»