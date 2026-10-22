Средний размер автокредита в России вырос до 1,59 млн рублей

В Татарстане сумма увеличилась на 6,5% — с 1,39 млн рублей до 1,48 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В сентябре 2026 года средний размер выданных автокредитов составил 1,59 млн рублей, увеличившись на 5,3% по сравнению с сентябрем прошлого года и сохранившись на уровне августа этого года. Такие данные приводит НБКИ.

В Татарстане сумма увеличилась на 6,5% — с 1,39 млн рублей до 1,48 млн рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Самый высокий средний чек зафиксирован в Москве — 2,07 млн руб. В топ-5 регионов также вошли Московская область (1,89 млн), Санкт-Петербург (1,85 млн), Ленинградская область (1,75 млн) и Тюменская область совместно с ХМАО и ЯНАО (1,72 млн).

Среди лидеров роста за год оказались Удмуртия (+13%), Чувашия (+11%) и Тульская область (+9,5%). В Самарской области показатель снизился на 5,3%.

Зульфат Шафигуллин