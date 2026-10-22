Путин присвоил госнаграды и почетные звания нескольким татарстанцам
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил госнаграды и почетные звания нескольким татарстанцам. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Сергей Романцов, генеральный директор АО «Международный аэропорт «Казань». Той же медалью отмечен Алексей Зурбашев — заместитель гендиректора по техподдержке и качеству АО «ТАНЕКО».
Медалью ордена «Родительская слава» удостоена Гузелия Латыйпова, почетное звание «Заслуженный врач России» присвоено Люцие Фатхуллиной из Межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ) в Казани.
Кроме того, Марина Горячева, учитель школы №53 Набережных Челнов, стала заслуженным учителем России. Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России» получили Фарид Гилязутдинов (гендиректор ООО «АгроЛак») и Радик Фаттахов (директор ООО «Заиковский»). Айрат Гараев удостоен звания «Заслуженный ветеринарный врач России» за многолетнюю добросовестную работу.
Напомним, ранее Путин подписал указ о награждении вице-премьера Дмитрия Григоренко и первого заместителя председателя Госдумы Виталия Савельева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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