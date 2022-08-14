Спасти от зимнего запустения: как сделать Шишкинские пруды в Елабуге комфортными 365 дней в году
Проект «Реального времени» и фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» о том, как могут измениться парки, скверы и улицы в малых городах и районах республики. Часть 5-я
В этом году семь татарстанских городов — Елабуга, Болгар, Заинск, Зеленодольск, Лаишево, Лениногорск и Мамадыш — заявились на Всероссийский конкурс малых городов. В случае победы в конкурсе в 2023—2024 гг. в них благоустроят новые общественные пространства. Итоги конкурса подведут ближе к осени — жюри определит лучшие проекты из более чем 300 заявок. Подробнее о пятом конкурсанте Татарстана — Шишкинских прудах в Елабуге — в эксклюзивном проекте «Реального времени» и фонда «Институт развития городов Татарстана».
Зимний простой
Шишкинские пруды в Елабуге — одна из любимых территорий жителей для проведения летних мероприятий. Это место со своим духом, где, как говорят горожане, «сердце замирает». Пруды используются как удобный транзит, а летом — как место проведения городских и федеральных мероприятий. Однако зимой территория пустует — здесь редко встретишь гуляющих местных или туристов, события почти не проводятся, а предприниматели, чтобы разместить свои точки, дожидаются начала летнего сезона.
В случае победы во Всероссийском конкурсе пространство станет комфортным для круглогодичного времяпрепровождения. Акцент в заявке сделан на бережное отношение к существующему ландшафту, особое внимание уделили историческому контексту. Шишкинские пруды — часть исторической части города, соответственно, стилистика и образ места решены в едином с ним формате.
Дети и подростки смогут проводить время на детской площадке и памп-треках. Для семей организуют барбекю-зону, для спокойного отдыха разместят беседки и чайную зону. Также там появится сцена для проведения мероприятий.
Паводки теперь не проблема
Одна из глобальных проблем территории — затопляемость. Для ее решения специалисты разработали проект гидрологической экспертизы. Они нашли архивные данные по существующим родникам, провели проектно-инженерные работы по снижению уровня грунтовых вод на территории Шишкинских прудов и уже прошли экспертизу. Таким образом, проработаны пруды, которые собирают родниковые воды в единую систему и выводятся естественным путем в реку Тойму. Благодаря этому удается исключить риски заболачивания территории.
Во время разработки проекта пришлось отказаться от берегоукрепления, так как оно портит естественный природный ландшафт и закрывает знаменитые виды на долину двух рек. Вместо этого специалисты продумали другие архитектурные решения:
- поднять дорожки выше уровня подтопления;
- расположить функциональные зоны вне зоны паводков;
- сделать освещение и малые архитектурные формы влагозащищенными и вандалостойкими.
Благодаря таким решениям при возможных паводках территория прудов и элементы ее благоустройства не пострадают.
Доступность и активация зимой: чего сейчас не хватает жителям
Специалисты начали изучать местность еще в 2020 году. За первые два года совместно с жителями и местными экспертами удалось сформировать и утвердить принципы развития территории и ее функциональное наполнение.
В 2022 году благодаря социальному опросу специалисты убедились, что жители полностью согласны с предложенными проектными решениями. Поэтому общие обсуждения с горожанами больше не проводились. Вместо этого решили проработать специфические вопросы с озеленением, инженерной и гидрологической составляющей и визуальным обликом малых архитектурных форм.
Как уже говорилось ранее, в холодный сезон территория простаивает и не имеет событийного наполнения. Поэтому специалисты решили проверить гипотезу, что Шишкинские пруды подходят и для зимних мероприятий. В этом году здесь организовали Масленицу.
К традиционной Елабужской масленице добавили элементы вовлечения. Главный архитектор города Ильнара Гилязова рассказывала про проект благоустройства прудов и здесь же собирала обратную связь и предложения жителей. Кстати, во время разговора с горожанами даже появился потенциальный инвестор — предприниматель предложил организовать прогулки на катере от благоустраиваемой территории.
Также на Масленице специалисты узнали непосредственно от жителей, что сейчас территория совсем не пригодна для комфортного использования маломобильными группами населения. Поэтому в проектные решения добавили удобные спуски к прудам, которые не скользят зимой и комфортны летом.
Администрация после мероприятия решила, что для местных предпринимателей нужны шатры в одинаковом стиле для последующих мероприятий. И главное — по итогу Масленицу решили праздновать на территории Шишкинских прудов ежегодно.
Новая точка притяжения местного бизнеса
Сотрудничать и участвовать в развитии территории уже сейчас готовы предприниматели из Елабуги и Набережных Челнов. Они намерены софинансировать создание новых точек сервиса и заинтересованы в размещении своего бизнеса. Например, кто-то хочет высадить здесь свои плодовые деревья, а кто-то — разместить точки проката спортивного инвентаря.
На проектируемом участке планируется открыть как постоянные объекты бизнеса в виде кафе и велопроката, так и сезонные, работающие во время проведения городских мероприятий. Кроме этого, по планам появятся новые места для обслуживания пространства, включая уход за растениями, уборку территории, охрану и выполнение административных функций.
Один из инвесторов решил сделать гриль-домики. Так жители смогут отдохнуть в специально оборудованном месте и не будут разжигать огонь на природе или на территории Национального парка. Гриль-домики оформят в экостиле, чтобы аккуратно вписываться в ландшафт. Визуально комплекс скроется от посторонних глаз за счет густого озеленения.
Справка
Авторы проектов и рендеров — архитектурное бюро Platforma. Рузаль Фархуллин — главный архитектор, руководитель, Дарья Семко — ведущий архитектор, Аделя Бределева — ведущий архитектор, Екатерина Силаева — урбанист, специалист по соучаствующему проектированию.
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