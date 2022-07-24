Заинск: как привлечь трудных подростков к созданию парка

Проект «Реального времени» и фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» о том, как могут измениться парки, скверы и улицы в малых городах и районах республики. Часть 2-я

Фото: Фонд «Институт развития городов Татарстана»

В этом году семь татарстанских городов — Болгар, Заинск, Елабуга, Зеленодольск, Лаишево, Лениногорск и Мамадыш — заявились на Всероссийский конкурс малых городов. В случае победы в конкурсе, в 2023—2024 году в них благоустроят новые общественные пространства. Итоги конкурса подведут ближе к осени — жюри определит лучшие проекты из более чем 300 заявок. Подробнее о втором конкурсанте Татарстана — парке «Молодежный» в Заинске — в эксклюзивном проекте «Реального времени» и фонда «Институт развития городов Татарстана».

Как подростки влияют на городскую среду в Заинске

Татарстан входит в число регионов, где динамика преступности противоположна среднероссийской: число несовершеннолетних преступников в республике выросло на 3%, тогда как в целом по стране оно упало почти на 10%. Первые шаги в преступность — это вандализм в парках и на улицах: сломанные скамейки, разбитые фонари и «затеганные» малые архитектурные формы. Именно так работает знаменитая «Теория разбитых окон»: если вокруг людей разруха, они охотнее пойдут на совершение преступлений.

Заинск — место, в котором не задерживается молодежь. Как только появляется возможность, они уезжают на выходные в другие города. Связано это с тем, что ребятам сложно найти здесь себе занятие: молодежных мест немного и они находятся далеко от реальных центров притяжения школьников и студентов. Так, многие ребята попадают в криминогенную среду, просто потому что не находят альтернативы, где могут себя реализовать.

С этим борются Министерство по делам молодежи и другие государственные структуры. Но помимо работы по профилактике правонарушений нужно создавать места, где молодежь сможет самореализовываться и высказываться. Например, парк «Молодежный» с небольшой экстрим-зоной и уютными площадками для творчества может стать местом притяжения для ребят.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов Татарстана»

В случае победы в конкурсе, в Заинске появится современный, комфортный парк для молодежи с памп-треком для катания, местами для тихого отдыха, событийной зоной и детскими площадками, интересными для ребят разного возраста. Также на территории обустроят зоны для занятий на свежем воздухе и свободные поляны для подвижных игр и пикников. Кстати, в случае благоустройства парка, вполне возможно, что на территории в дальнейшем появится «Молодежный центр» с кружками, пространствами для мастер-классов и так далее.



В итоге, территория станет третьим местом для молодых людей, где ребята проводят больше всего времени. Первое и второе — это дом и работа (в случае молодежи — школа, техникум или колледж). Это важно, поскольку в Заинске есть общественные пространства для других групп пользователей — семей, пенсионеров, но нет своего места у молодежи. В то время как молодым людям важно самореализоваться до момента отъезда на учебу или работу в другой город.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов Татарстана»

И это еще не все. В случае реализации проекта ожидаются социальные эффекты:

усилится связь поколений, потому что на одной территории будут проходить общие мероприятия: лекции, концерты, мастер-классы и так далее;

дворовые лагеря в Заинске станут интереснее за счет новых условий в парке;

молодые люди будут задерживаться в городе на выходных и с удовольствием приезжать на студенческие каникулы, потому что появятся новые точки притяжения и отдыха в городе, новые активности и рабочие места в парке.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов Татарстана»

Как «проблемные» подростки сделали стенд для городского парка

Специалисты планируют сделать молодежный парк. Специально для ребят уже проводились мероприятия: зимние игры, лазертаг и многое другое. Эксперты убедились, что территория хорошо подходит для проведения мероприятий. Для ребят важно не только участие в отдельных активностях, сколько возможность продолжительной вовлеченности — это специалисты тоже узнали во время подготовки заявок. Подросткам не хватает круглогодичного пространства, где можно найти новое увлечение, друзей и реализовать себя.

В процессе подготовки заявок применялся принцип тактического урбанизма. Это точечные изменения, которые меняют городскую среду. Ими могут быть какие-то недорогие гражданские активности или что-то еще.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов Татарстана»

Специалисты начали работу с подростками и детьми, попавшими в сложную ситуацию, у которых проблемы с поведением, приводы в полицию, некоторые из них состоят на внутришкольном учете, например, один из мальчиков-участников разбил стекло чужой машины. С другой стороны — это обычные ребята, которые стараются привлечь к себе внимание. Специалисты считают, что таким школьникам и студентам нужно давать шанс реализоваться, помочь найти новых друзей и социализироваться.

Всю работу объединили в программе «Архитектурный хулиганизм»: подростки в течение месяца разрабатывали, строили стенд для парка, а в конце установили его. С участниками работали не только архитекторы, но и педагоги: Басыйр Ганиев — куратор проекта, руководитель НКО «Точка роста», специалист по работе с молодежью.

— Неоднократно мы у ребят спрашивали про возникшую ответственность за общественные пространства. Они отвечали, что теперь понимают, какой труд стоит за такими вещами — они готовы сами показывать свою работу друзьям и родным, и готовы за ней следить, — рассказал Басыйр Ганиев.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов Татарстана»

А что говорят предприниматели и местные сообщества

В Заинске есть очень активные сообщества. В 2021 году город участвовал в конкурсе, но не получил грант. Тогда в рамках подготовки заявки специалисты попробовали запустить «Чистые игры» и несколько других мероприятий, а уже в этом году молодые и активные сообщества провели мероприятия самостоятельно. Они активно помогали специалистам — пиарили мероприятия, изучали архитектурный проект будущего пространства и высказывали свое мнение.

Проект создания парка «Молодежный» очень поддерживает городское бизнес-сообщество. Бизнесмены считают, что будущая семейная зона в парке с обилием детских площадок привлечет большой поток жителей нового микрорайона, которые не доходят до центра. Для них предприниматели готовы установить зоны проката, фуд-точек и многого другого. Аналогично для молодежи: им тоже хочется кататься в парке на памп-треках, перекусить и припарковать машину. Часть инфраструктуры должна быть адаптирована для них.

Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов Татарстана»

Зимой бизнесмены уже участвовали в мероприятиях вместе со специалистами. Они организовали прокат радиоуправляемых машин и ледянок и сделали точку с горячей едой. Так что на мероприятии было весело не только школьникам и молодежи, но и ребятам помладше.

Вместе с предпринимателями специалисты сделали выводы: поняли, что бизнес будет чувствовать себя здесь хорошо — парк находится в центре города, где большая проходимость, а благоустроенное пространство поможет кому-то попробовать себя в небольшом бизнесе: например, начать продавать кукурузу. И может быть, это будут те самые ребята, которые когда-то ломали скамейки и били фонари.



Фонд «Институт развития городов Татарстана»