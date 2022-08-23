Татарстан подаст на конкурс малых городов и исторический поселений заявки Мамадыша и Альметьевска

Фото: Максим Платонов

На очередной конкурс малых городов и исторических поселений Татарстан планирует подать заявки Мамадыша и Альметьевска. Об этом рассказала куратор программ развития городской среды в республике фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.



Мамадыш в числе других городов Татарстана участвовал в конкурсе малых городов и исторических поселений в этом году. Это единственная заявка, которая не получила грант. Выиграли Болгар, Заинск, Зеленодольск, Елабуга, Лаишево и Лениногорск.

— Что примечательно, победили шесть объектов, это те проекты, которые не победили в прошлом или позапрошлом годах, — отметила Наиля Зиннатуллина.



Мамадыш. Рендер фонда «Институт развития городов Республики Татарстан»

Что касается Альметьевска, то он не относится к числу малых городов, обратила внимание Наиля Зиннатуллина. Однако для городов с населением от 100 до 200 тыс. человек решили организовать отдельную категорию, куда и подадут заявку Альметьевска.



— Ну и вот восемь городов, которые у нас претендуют на то, чтобы принять участие в конкурсе, я думаю, 3 сентября мы уже примем решение, какие все же города имеют на это право, — добавила Наиля Зиннатуллина.

Напомним, после победы в конкурсе малых городов и исторических поселений в 2023—2024 годах в шести городах-победителях Татарстана благоустроят новые общественные пространства. Какими после преображения будут Болгар, Заинск, Зеленодольск, Елабуга, Лаишево и Лениногорск — в эксклюзивном проекте «Реального времени» и фонда «Институт развития городов Татарстана».



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Татьяна Демина