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Большие надежды малых городов Татарстана

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Большие надежды малых городов Татарстана
Фото: предоставлено realnoevremya.ru фондом «Институт развития городов РТ»

В этом году семь татарстанских городов — Болгар, Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Лаишево, Лениногорск и Мамадыш — заявились на Всероссийский конкурс малых городов. В случае победы в конкурсе, в 2023—2024 году в них благоустроят новые общественные пространства. Итоги конкурса подведут ближе к осени — жюри определит лучшие проекты из более 300 заявок. О татарстанских конкурсантах -  в эксклюзивном проекте «Реального времени» и фонда «Институт развития городов Татарстана».

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