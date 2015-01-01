Большие надежды малых городов Татарстана
В этом году семь татарстанских городов — Болгар, Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Лаишево, Лениногорск и Мамадыш — заявились на Всероссийский конкурс малых городов. В случае победы в конкурсе, в 2023—2024 году в них благоустроят новые общественные пространства. Итоги конкурса подведут ближе к осени — жюри определит лучшие проекты из более 300 заявок. О татарстанских конкурсантах - в эксклюзивном проекте «Реального времени» и фонда «Институт развития городов Татарстана».
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