В казанском ЦУМе хотят запустить каршеринг электрокаров

Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам первых шести месяцев работы центра Ранко Тепавчевич

Фото: Айдар Раманкулов

Центр уникального мастерства в Казани намерен запустить каршеринг электрокаров «Атом». Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции по итогам первых шести месяцев работы центра глава кластера Ранко Тепавчевич.

— У нас в планах интеграция с Болгаром и Свияжском. Есть проект каршеринга, чтобы люди могли забрать машину на парковке ЦУМа и поехать в востребованные точки. Нижнекамск захотел, чтобы к ним тоже могли приехать, — приводит слова Тепавчевича корреспондент «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ожидается, что для шеринга будут доступны электрокары, в том числе «Атомы».

— Все движется в сторону электрокаров. Если говорить про бренд Татарстана, это электрокар «Атом». Он активно выдвигается на рынок, и нам хочется его в такой коллаборации представить. Мы с коллегами работаем над тем, чтобы люди могли забрать электрокар с нашей парковки. Тут есть зарядная станция. И затем выдвигаться к объектам внутри города либо за городом, а вечером возвращаться обратно. Прорабатываем вопрос интеграции с аэропортом, чтобы люди могли сразу по подписке или заказу забронировать машину, доехать от аэропорта до ЦУМа, здесь [машину] оставить. ЦУМ будет хабом для туристов, — сообщил он в ответ на вопрос «Реального времени».

Говоря о том, достаточно ли инфраструктуры для электромобилей, Тепавчевич ответил: «Этот вопрос сейчас в проработке с коллегами. К тому же машины заряжаются ночью, когда на парковке свободно».

Подробнее об итогах первых шести месяцев работы ЦУМа — в сюжете программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Ранее стало известно, что Генконсульство Индии в Казани переедет из «Миража» в ЦУМ.

Галия Гарифуллина