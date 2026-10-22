Силуанов назначен вице-премьером — министром финансов РФ
А Ирина Окладникова стала вице-премьером и руководителем аппарата правительства
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Антона Силуанова на должность вице-премьера и министра финансов. При этом отдельным документом в кабмине был введен пост вице-премьера — главы Минфина.
Кроме того, были назначены:
- Ирина Окладникова — вице-премьер и руководитель аппарата правительства;
- Олег Кожемяко — вице-премьер и полпред президента в ДФО.
Кроме этого, Дмитрий Григоренко официально освобожден от должности вице-премьера и главы аппарата правительства.
Эти назначения отражают кадровые изменения в правительстве, направленные на укрепление ключевых позиций исполнительной власти.
Напомним, сегодня Путин наградил Григоренко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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