Россельхознадзор ограничит транзит мяса птицы из ЕС через Россию
Ограничения не коснутся продукции, отгруженной до 5 августа
Россельхознадзор вводит временный запрет на транзит мяса птицы и субпродуктов из стран Евросоюза через территорию России. Ограничения начнут действовать с 5 августа.
— Временные ограничения будут действовать до проведения переговоров с Европейской комиссией по результатам представленных материалов расследования по выявленным нарушениям, — сообщает Россельхознадзор.
Решение принято в целях защиты потребителей и предотвращения распространения болезней. Поводом также стали выявленные нарушения при перевозке субпродуктов, которые следовали через Польшу под видом германской продукции.
Товары, отгруженные до 5 августа и сертифицированные до 6 августа включительно, еще смогут пройти транзитом.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 18 июля вводит временные ограничения на ввоз косточковых фруктов от пяти турецких экспортеров. Решение принято из-за систематического выявления в поставках карантинных объектов.
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