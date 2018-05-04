Сультеев Рустем Нургасимович
Общая информация
Родился 4 января 1954 года.
Образование:
1976 г — Казанский инженерно-строительный институт
Трудовая деятельность:
Начинал мастером-строителем СМУ-4 треста «Казаньхимстрой».
1983 г — инженер-конструктор ремонтно-монтажного комбината управления хлебопекарной промышленности. Через год стал заместителем директора по строительству казанского хлебозавода № 2.
1985 г. — заместитель начальника управления «Центрогаз».
1992 — 1995 гг. — заместитель генерального директора внешнеторгового научно-производственного объединения «Казань».
С 1995 г. а до настоящего времени работает в должности первого заместителя генерального директора ОАО «ТАИФ».
В 2002 году за заслуги в области капитального строительства присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РТ».
В 2005 году награжден медалью «В память 1000-летия Казани»
В 2006 году награжден медалью «За доблестный труд».
В 2014 году Указом Президента РТ награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».
В 2015 году Указом Президента Российской Федерации награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Щапова, д. 27
- Телефон: +7 (843)277-94-02
- Email: bars@taif.ru
- Сайт: www.taif.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018