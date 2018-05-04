Сультеев Рустем Нургасимович

Общая информация

Родился 4 января 1954 года.

Образование:

1976 г — Казанский инженерно-строительный институт

Трудовая деятельность:

Начинал мастером-строителем СМУ-4 треста «Казаньхимстрой».

1983 г — инженер-конструктор ремонтно-монтажного комбината управления хлебопекарной промышленности. Через год стал заместителем директора по строительству казанского хлебозавода № 2.

1985 г. — заместитель начальника управления «Центрогаз».

1992 — 1995 гг. — заместитель генерального директора внешнеторгового научно-производственного объединения «Казань».

С 1995 г. а до настоящего времени работает в должности первого заместителя генерального директора ОАО «ТАИФ».

В 2002 году за заслуги в области капитального строительства присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РТ».

В 2005 году награжден медалью «В память 1000-летия Казани»

В 2006 году награжден медалью «За доблестный труд».

В 2014 году Указом Президента РТ награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».

В 2015 году Указом Президента Российской Федерации награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

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