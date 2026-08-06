Иран и Оман увязали сервисный сбор в Ормузе с объемом помощи судам

Ранее Тегеран уже опровергал слухи о сделке по открытию пролива

Размер сервисных сборов за проход судов через Ормузский пролив будет определяться исходя из объема услуг, которые предоставят Иран и Оман. Об этом сообщается в иранском МИД.

— Платежи со стороны судов будут зависеть от множества факторов, включая объем услуг, которые мы можем предоставить, — передает информацию ТАСС.

Сообщения о якобы существующих разногласиях между Тегераном и Маскатом относительно размера платы за проход (тарифы в 3% или 7% от стоимости груза) не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что по соглашению Ирана и Омана в ближайшее время вход судов в пролив будет осуществляться через северный коридор, а выход — через южный.

Также сообщалось, что Тегеран опроверг появившиеся в СМИ сообщения о достижении договоренности по открытию Ормузского пролива.

Вадим Вахрушев