Иран и Оман увязали сервисный сбор в Ормузе с объемом помощи судам
Ранее Тегеран уже опровергал слухи о сделке по открытию пролива
Размер сервисных сборов за проход судов через Ормузский пролив будет определяться исходя из объема услуг, которые предоставят Иран и Оман. Об этом сообщается в иранском МИД.
— Платежи со стороны судов будут зависеть от множества факторов, включая объем услуг, которые мы можем предоставить, — передает информацию ТАСС.
Сообщения о якобы существующих разногласиях между Тегераном и Маскатом относительно размера платы за проход (тарифы в 3% или 7% от стоимости груза) не соответствуют действительности.
Ранее сообщалось, что по соглашению Ирана и Омана в ближайшее время вход судов в пролив будет осуществляться через северный коридор, а выход — через южный.
Также сообщалось, что Тегеран опроверг появившиеся в СМИ сообщения о достижении договоренности по открытию Ормузского пролива.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».