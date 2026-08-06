Хранилища газа в Европе заполнены менее чем на 58%

Целевой показатель по запасам к зиме был снижен с 90% до 80%

Фото: Реальное время

Уровень заполнения газовых хранилищ в странах Евросоюза опустился до минимальной отметки за всю историю наблюдений, которые ведутся с 2011 года. По данным иностранной организации, запасы газа в ПХГ ЕС сейчас составляют менее 58% от общего объема.

— Причиной сокращения запасов стало, в частности, снижение мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ) после войны США и Израиля с Ираном, которая привела к закрытию Ормузского пролива, — передают информацию «Ведомости».

Через пролив ранее проходило около 20% всех поставок СПГ из Катара. Год назад в это же время показатель был на 12 процентных пунктов выше.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует включить в новый, 22-й пакет санкций более 1,6 тыс. компаний, которые, по мнению Брюсселя, связаны с Россией.



Вадим Вахрушев