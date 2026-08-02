Иран опроверг сообщения о сделке по открытию Ормузского пролива
«Пока Соединенные Штаты продолжают свои враждебные действия и акты агрессии, Ормузский пролив останется закрытым»
Тегеран не достигал никаких соглашений о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Информацию об этом распространило агентство Fars со ссылкой на источники в иранской переговорной группе, опровергнув ранее появившиеся в израильском издании N12 данные.
Сообщения о согласии главы МИД Ирана Аббаса Арагчи иранцы назвали «ложными», а военный источник охарактеризовал их как совершенно безосновательные.
Проход судов будет разрешен только по установленному маршруту в координации с ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и после получения разрешения Тегерана. Любые другие маршруты считаются небезопасными.
— Пока Соединенные Штаты продолжают свои враждебные действия и акты агрессии, Ормузский пролив останется закрытым, — подчеркнул военный источник.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) оценил срок восстановления поставок нефти на мировом рынке на фоне ограничений в Ормузском проливе.
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