Иран опроверг сообщения о сделке по открытию Ормузского пролива

«Пока Соединенные Штаты продолжают свои враждебные действия и акты агрессии, Ормузский пролив останется закрытым»

Тегеран не достигал никаких соглашений о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Информацию об этом распространило агентство Fars со ссылкой на источники в иранской переговорной группе, опровергнув ранее появившиеся в израильском издании N12 данные.

Сообщения о согласии главы МИД Ирана Аббаса Арагчи иранцы назвали «ложными», а военный источник охарактеризовал их как совершенно безосновательные.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Проход судов будет разрешен только по установленному маршруту в координации с ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и после получения разрешения Тегерана. Любые другие маршруты считаются небезопасными.

— Пока Соединенные Штаты продолжают свои враждебные действия и акты агрессии, Ормузский пролив останется закрытым, — подчеркнул военный источник.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) оценил срок восстановления поставок нефти на мировом рынке на фоне ограничений в Ормузском проливе.

Зульфат Шафигуллин