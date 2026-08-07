Россия отправила в Турцию 6,7 млн тонн зерна за семь месяцев

Отгрузки пшеницы увеличились в два раза — до 3,2 млн тонн

Фото: Динар Фатыхов

За первые семь месяцев 2026 года Россия нарастила поставки зерна и продуктов его переработки в Турцию на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем экспорта достиг 6,7 млн тонн, сообщили в Федеральном центре оценки безопасности и качества продукции АПК.

Рост по отдельным культурам:

пшеница — в 2 раза (до 3,2 млн тонн);

кукуруза — в 3 раза (до 940 тыс. тонн);

ячмень — в 5 раз (до 330 тыс. тонн);

зернобобовые — на 29% (до 387 тыс. тонн);

горох — на 36% (до 204 тыс. тонн);

чечевица — в 3 раза (до 86 тыс. тонн);

подсолнечный шрот — на 10% (до 487 тыс. тонн);

кукурузные отруби — на 43% (до 110 тыс. тонн).

При этом поставки пшеничных отрубей сократились на 13%, до 817 тыс. тонн, но этот показатель все равно остается выше всех аналогичных периодов прошлых лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Директор ФГБУ «ЦОК АПК» Руслан Хасанов пояснил, что рост связан с рекордной засухой в Турции, из-за которой урожай пшеницы упал до 16,8 млн тонн, и страна была вынуждена открыть рынок для импорта.

— После снятия ограничений на импорт в марте 2026 года его заполнило российское зерно благодаря привлекательной цене и короткому логистическому плечу через Черное море, — передает его слова ТАСС.

Ранее Россельхознадзор сообщил о введении с 18 июля временных ограничений на ввоз в Россию косточковых фруктов от пяти турецких экспортеров.

Вадим Вахрушев