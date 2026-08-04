«Газпром нефть» отменила лимиты на продажу топлива в Татарстане

Ограничения перестали действовать также в Москве, Санкт-Петербурге и еще 10 регионах России

Фото: Динар Фатыхов

«Газпром нефть» отменила лимиты на продажу топлива в Татарстане. Ограничения перестали действовать также в Москве, Санкт-Петербурге и еще 10 регионах России, сообщает ТАСС.

— На АЗС в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской, Кемеровской областях, Краснодарском крае, Чувашии и Республике Татарстан отменены лимиты на заправку, — говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Топливо можно приобрести в любом требуемом объеме в бак автомобиля или канистру. Доступна система оплаты после заправки.

Напомним, на фоне топливного кризиса в некоторых регионах России в два раза вырос спрос на установку газобаллонного оборудования. При этом стоимость таких работ, например, в Казани достигает 125 тыс. рублей.