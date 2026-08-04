ФАС возбудила 37 дел против участников топливного рынка в 2026 году

Выдано 59 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства

Фото: Михаил Захаров

ФАС подвела итоги работы на топливном рынке в 2026 году. По данным на 4 августа, совместно с территориальными органами служба возбудила 37 дел против нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов.

— Выдано 59 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства, — передает информацию пресс-службы ведомства ТАСС.

Ранее «Газпром нефть» отменил лимиты на продажу топлива в Татарстане, а также в Москве, Санкт-Петербурге и еще 10 регионах России.

Вадим Вахрушев