Производство водки и коньяка в России снизилось

Производство водки сократилось на 4,6%, коньяка — на 8%

Фото: Реальное время

Российские производители алкоголя сократили выпуск крепких напитков в первом полугодии 2026 года. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля. Производство коньяка упало на 8%, а выпуск водки — на 4,6%.

— За семь месяцев в стране произвели 36,142 млн дал водки против прежних объемов, а выпуск коньяка составил 3,726 млн дал, — передают «Ведомости».

Винодельческая отрасль также показала снижение. Виноградного вина произведено 18,554 млн дал — минус 11,3%. Ликерные вина рухнули на 36,1% (479,2 тыс. дал), плодовая продукция — на 34,6% (569,6 тыс. дал).

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Рост зафиксирован в сегменте виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом — плюс 64,2%, до 19,6 тыс. дал. Ликеро-водочные изделия прибавили 7,7% (10,437 млн дал).

Ранее сообщалось, что в правительстве начали обсуждать возможность продажи российского вина через маркетплейсы и «Почту России». Соответствующий законопроект находится в Госдуме с 2021 года.

Вадим Вахрушев