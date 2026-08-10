Россия опустилась на четвертое место по поставкам газа в Испанию

Страна импортировала 2 088 ГВт·ч российского СПГ, что составило 8,1% от общего объема поставок

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Испания в июле снизила объемы импорта сжиженного природного газа из России. Об этом говорят данные испанской энергокомпании.

— Во второй летний месяц года королевство закупило у России эквивалент 2 088 ГВт·ч СПГ (8,1% от общего объема) по сравнению с 2 150 ГВт·ч годом ранее, — сообщает ТАСС.

Таким образом, Россия опустилась на четвертое место среди поставщиков газа в Испанию. Лидирует Алжир с долей 41,7%, на втором месте Нигерия (15,4%), на третьем — США (11,6%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В целом за январь — июль 2026 года Испания приобрела 39 443 ГВт·ч российского газа, что составляет 18,3% от общего объема. По итогам семи месяцев Россия занимает третью строчку в рейтинге ключевых поставщиков СПГ в страну.

Ранее сообщалось о том, что Кипр намерен начать экспорт природного газа в Европу в марте 2028 года.

Вадим Вахрушев