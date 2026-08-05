Пшеница и ячмень подешевели на 8–14,5% за три недели

Стоимость пшеницы в центре России упала до 13,5 тыс. рублей за тонну

Фото: Динар Фатыхов

Стоимость пшеницы третьего класса в европейской части России снизилась до 13,5 тыс. рублей за тонну. Это на 11,3% меньше, чем 10 июля, когда начались ограничения отгрузок в портах Азова, и на 17,8% ниже прошлогоднего уровня.

— Для пшеницы четвертого класса падение составило 14,5% и 20,1% соответственно, до 12,2 тыс. руб. за тонну. Фуражный ячмень в центре страны потерял 8% стоимости с 10 июля и 18,7% за год, — сообщает Коммерсант.

Издание добавило, что на аграрном рынке, некоторые производители вынуждены продавать зерно по 8–9 тыс. рублей за тонну, тогда как еще несколько недель назад цена достигала 14–15 тыс.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в августе 2026 года экспорт подсолнечного масла из России может упасть на 40% год к году — до 150 тыс. тонн.

Вадим Вахрушев