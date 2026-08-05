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Промышленность

Власти России продлили разрешение на выпуск бензина «Евро-3»

21:20, 05.08.2026

Мера будет действовать до июля 2027 года

Власти России продлили разрешение на выпуск бензина «Евро-3»
Фото: Динар Фатыхов

Правительство России разрешило производить, ввозить и выпускать в обращение бензин классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4».

В Минэнерго сообщили, что это временная мера — она будет действовать до июля 2027 года.

При этом решение о выпуске на российский рынок бензина и дизеля класса «Евро-5», но с показателями «Евро-3» — с повышенным содержанием серы, — которое действует с начала июля, утрачивает свою силу.

Никита Егоров

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