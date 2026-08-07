Урожай тепличных овощей в России превысил 1 млн тонн

Огурцов получено 565 тыс. тонн, томатов — 424 тыс. тонн

Фото: Максим Платонов

Объем собранных в российских теплицах овощей с начала года превысил 1 млн тонн. Это на 3,5% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил Минсельхоз.

— Было собрано 565 000 т огурцов и 424 000 т томатов, — написала пресс-служба в социальных сетях.

Также в ведомстве отметили положительную динамику по культурам открытого грунта. Уборка овощей уже дала 626 тыс. тонн (плюс 21% к прошлогоднему уровню), а картофеля собрано 482 тыс. тонн (прирост — 10%).

Ранее сообщалось, что ожидается увеличение сбора клубники в текущем году на 8%. В прошлом сезоне аграрии всех категорий собрали 294,3 тыс. тонн этой ягоды.

Вадим Вахрушев