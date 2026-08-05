Новак поручил усилить контроль за поставками топлива на внутренний рынок
Отдельно обсудили снабжение аграриев
По итогам совещания о ситуации на топливном рынке вице-премьер Александр Новак поручил федеральным органам, региональным властям и компаниям сохранять скоординированную работу. Основные задачи — обеспечение внутреннего рынка, мониторинг цен и бесперебойные поставки нефтепродуктов потребителям.
— Поставки топлива аграриям продолжаются согласно потребностям отрасли. В рамках северного завоза осуществляется транспортировка топлива в рамках ранее принятых решений и утвержденных объемов, — передает слова ТАСС.
Также на совещании Минэнерго доложило о балансе производства и потребления, ФАС — о ценовой ситуации в регионах. Ведомство продолжает контроль за ценообразованием и при необходимости принимает меры.
Ранее сообщалось, что совместно с территориальными органами служба возбудила 37 дел против нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».