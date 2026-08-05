Июльские нефтегазовые доходы бюджета выросли на 250 млрд рублей

Дополнительные нефтегазовые доходы увеличились с 209,6 млрд до 291,9 млрд рублей

По данным о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, в июле поступления выросли на 36,6% по сравнению с июнем и достигли 934 млрд рублей.

За месяц прирост составил 250,4 млрд рублей, сказано в данных о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2018—2026 годах.

В июле поступления по НДД составили 396,1 млрд рублей, тогда как в июне был зафиксирован возврат в размере 2,8 млрд рублей. Дополнительные нефтегазовые доходы выросли с 209,6 млрд до 291,9 млрд рублей.

При этом поступления НДПИ в июле снизились до 692,2 млрд рублей против 968,6 млрд рублей месяцем ранее. Доходы от экспортной пошлины увеличились до 51,1 млрд рублей по сравнению с 48,3 млрд рублей в июне.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть марки Brent продемонстрировали резкое падение.

Вадим Вахрушев