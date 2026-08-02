Семь стран ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти с сентября

Решение принято после серии виртуальных консультаций для оценки глобальной экономической конъюнктуры

Семь стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию, приняли решение увеличить с сентября 2026 года добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщается на официальном сайте объединения.

Изменение касается части добровольных ограничений, принятых участниками альянса в апреле и ноябре 2023 года.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Решение принято Саудовской Аравией, Россией, Ираком, Кувейтом, Казахстаном, Алжиром и Оманом после серии виртуальных консультаций для оценки глобальной экономической конъюнктуры. Участники подтвердили намерение полностью компенсировать объемы сверхдобычи, накопленные с января 2024 года под надзором Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC).

Следующая встреча семи стран назначена на 6 сентября 2026 года, далее планируется сохранить ежемесячный график мониторинга.

Ранее сообщалось, что Венгрия надеется избежать санкций США за покупку нефти и газа у России.

Зульфат Шафигуллин