Семь стран ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти с сентября
Решение принято после серии виртуальных консультаций для оценки глобальной экономической конъюнктуры
Семь стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию, приняли решение увеличить с сентября 2026 года добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщается на официальном сайте объединения.
Изменение касается части добровольных ограничений, принятых участниками альянса в апреле и ноябре 2023 года.
Решение принято Саудовской Аравией, Россией, Ираком, Кувейтом, Казахстаном, Алжиром и Оманом после серии виртуальных консультаций для оценки глобальной экономической конъюнктуры. Участники подтвердили намерение полностью компенсировать объемы сверхдобычи, накопленные с января 2024 года под надзором Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC).
Следующая встреча семи стран назначена на 6 сентября 2026 года, далее планируется сохранить ежемесячный график мониторинга.
Ранее сообщалось, что Венгрия надеется избежать санкций США за покупку нефти и газа у России.
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