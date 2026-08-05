В России продажи крупнотоннажных грузовиков снизились на 3,6% за месяц

Одно из препятствий для роста — накопленные запасы техники

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В июле 2026 года в России реализовано порядка 3,5 тыс. крупнотоннажных грузовых автомобилей, что на 3,6% ниже, чем в аналогичном месяце прошлого года. Однако по сравнению с июнем текущего года продажи увеличились на 20,7%. Такие данные озвучил ведущий аналитик Дмитрий Ярыгин на онлайн-конференции агентства «Автостат».

Ярыгин подчеркнул, что говорить о полноценном восстановлении рынка пока рано. Он указал на препятствия для роста, такие как накопленные запасы техники, включая автомобили, приобретенные через лизинг. «Это связано с логистическими проблемами и тем, что на складах замедлилась реализация лизинговых автомобилей. Многие из них являются подержанными и предлагаются по более привлекательным ценам из-за их снижения», — отметил аналитик.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Продажи у «КАМАЗа» увеличились на 19% к АППГ. В июне 2026 года продан 1361 автомобиль КАМАЗ (по данным того же «Автостата»), и динамика июль к июню положительная.



Ранее сообщалось, что более 300 студентов из 19 регионов начали работу на КАМАЗе.

Никита Егоров