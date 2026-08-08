Раис Татарстана оценил ход уборки урожая в Нурлатском районе

В муниципалитете успешно организована работа по самообложению

Фото: пресс-служба раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Нурлатский район, где ознакомился с ходом уборочной кампании. Он провел облет полей и осмотрел выставку продукции местных производителей, а также встретился с представителями местной администрации, руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений. Об этом сообщила руководитель пресс-службы раиса РТ Лилия Галимова.

Глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев рассказал о том, что уборка урожая проходит в рабочем режиме, а в муниципалитете успешно организована работа по самообложению. Он выразил благодарность Рустаму Минниханову за поддержку муниципалитетов и создание условий для их эффективной работы.

пресс-служба раиса РТ

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров добавил, что жители Нурлатского района активно участвуют в программах поддержки малых форм хозяйствования.

Рустам Минниханов также обратил внимание на деятельность инвесторов в Нурлатском районе, отметив их намерения расширить присутствие и увеличить поголовье скота.

Подробности визита раиса Татарстана в Нурлатский район — в сюжете программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В завершение встречи раис Татарстана поблагодарил местных жителей за их участие в отправке гуманитарных грузов в зону специальной военной операции и поддержку семей ее участников.

Ранее сообщалось, что высокая урожайность отмечается в трех районах Татарстана.

Никита Егоров