Специалисты FLAMAX предотвратили риски аварийной остановки резервуаров в Ленинградской области

Сервисная служба завершила плановое регламентное обслуживание оборудования Центра обработки данных

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

Сервисная служба FLAMAX завершила плановое регламентное обслуживание (ТО-3) оборудования Центра обработки данных (ЦОД) в Ленинградской области. В ходе работ инженеры предприятия выявили и устранили критические повреждения оборудования, возникшие из-за длительного отсутствия сервисного обслуживания.



Сборные стальные резервуары FLAMAX эксплуатировались на объекте с 2019 года без регулярного технического сопровождения. Проведенная диагностика зафиксировала повреждения ПВХ-мембраны и полный выход из строя верхнего нагревательного элемента (ТЭНа), что создавало угрозу нарушения герметичности и замерзания системы в зимний период.



В рамках ТО-3 специалисты FLAMAX выполнили полный комплекс восстановительных и диагностических работ:

Инженерный аудит: проведена протяжка болтовых соединений, проверка фланцев, трубопроводов, креплений крыши и люков.

Ремонт гидроизоляции: выполнен локальный ремонт ПВХ-мембраны с проверкой ключевых узлов.

Модернизация инженерных систем: заменен ТЭН в сборе с колбой, установлены новые датчики температуры и уровня воды.

Диагностика и обновление автоматики: проведен замер сопротивления изоляции кабелей и заземления, протяжка клеммных контактов, а программное обеспечение шкафа автоматики обновлено до версии 2026 года.

— Своевременное выявление скрытых дефектов позволило предотвратить серьезный аварийный инцидент на объекте с повышенными требованиями к отказоустойчивости. Техническое обслуживание — это не формальность, а ключевой фактор непрерывности бизнеса. По итогам диагностики мы восстановили работоспособность систем обогрева и контроля резервуаров, а также дали заказчику рекомендации по замене мембраны для продления жизненного цикла оборудования, — прокомментировал руководитель службы сервисного направления FLAMAX Илшат Низамов.

По результатам выполненного комплекса работ заказчик принял решение о переходе на регулярное сервисное обслуживание оборудования силами FLAMAX.

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