Казанская ярмарка

Общая информация

ОАО «Казанская ярмарка» – центральная площадка города Казани и Республики Татарстан для проведения выставок и ярмарок.

Сфера деятельности — организация и проведение международных, региональных, специализированных, универсальных выставок и ярмарок, презентаций, семинаров, а также организация экспозиций в России и за рубежом.

ОАО «Казанская ярмарка» — единственная выставочная площадка республики, позволяющая продемонстрировать экспонаты на площади более 20 000 кв.м. выставочный центр располагает тремя павильонами общей площадью 6700 кв.м., главным павильоном приемов и презентаций VIP-класса, современным бизнес-центром.

Генеральный директор – Семенов Лев Леонидович



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