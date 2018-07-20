Казанская ярмарка
Общая информация
ОАО «Казанская ярмарка» – центральная площадка города Казани и Республики Татарстан для проведения выставок и ярмарок.
Сфера деятельности — организация и проведение международных, региональных, специализированных, универсальных выставок и ярмарок, презентаций, семинаров, а также организация экспозиций в России и за рубежом.
ОАО «Казанская ярмарка» — единственная выставочная площадка республики, позволяющая продемонстрировать экспонаты на площади более 20 000 кв.м. выставочный центр располагает тремя павильонами общей площадью 6700 кв.м., главным павильоном приемов и презентаций VIP-класса, современным бизнес-центром.
Генеральный директор – Семенов Лев Леонидович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8
- Телефон: (843) 202-29-92
- Email: kazanexpo@telebit.ru
- Сайт: www.expokazan.ru
Дата последнего обновления: 20.07.2018