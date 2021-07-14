Организацией авиашоу «Я выбираю небо» займется «Казанская ярмарка»

Фото: Максим Платонов (архив)

ОАО «Казанская ярмарка» выиграла тендер на организацию авиашоу «Я выбираю небо». На эти цели она потратит более 15,7 млн рублей.

В аукционе на право заключения госконтракта по организации и проведения «Я выбираю небо» участвовала также компания «Экспо-вита». Она предложила 15,8 млн рублей, следует из материалов портала госзакупок.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, на организацию праздника «Я выбираю небо!» в Казани планировалось потратить 16,7 млн рублей. Ранее общая сумма затрат не публиковалась — лишь в 2020 году «Казанская ярмарка» размещало тендер на 2,3 млн рублей на авиашоу, а также на 120 тыс. рублей — на программу с участием мототехники. В этом году она заказчиком праздника не выступала.

Казанцев ожидает авиашоу с пилотажной группой «Стрижи», полеты других воздушных судов, в том числе дальней авиации и вертолетов (в прошлом году это были вертолеты КВЗ). Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина