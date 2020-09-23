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Семенов Лев Леонидович

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Семенов Лев Леонидович
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 01 июня 1966 в г. Заинск ТАССР.

Образование

Окончил Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева по специальности «инженер-механик», Поволжскую академию государственной службы им. П.А. Столыпина по специальности «менеджер».

Трудовая деятельность

2003-2005 гг. — первый заместитель главы администрации Нижнекамского района и г. Нижнекамска.
2006-2008 гг. — генеральный директор ОАО «Бахетле — Агро».
С ноября 2008 г. — генеральный директор ОАО «Казанская ярмарка».

Награды и звания

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), благодарственным письмом Президента РТ (2005 г.), почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ (2007 г.).

Лауреат Республиканского общественного конкурса «Руководитель года-2006» (2007 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420059, Оренбургский тракт, 8
  • Телефон: (843) 202-29-00
  • Email: priem.expokazan@mail.ru
  • Сайт: https://expokazan.ru/

Дата последнего обновления: 23.09.2020


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