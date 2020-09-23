Семенов Лев Леонидович

Общая информация

Родился 01 июня 1966 в г. Заинск ТАССР.

Образование

Окончил Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева по специальности «инженер-механик», Поволжскую академию государственной службы им. П.А. Столыпина по специальности «менеджер».

Трудовая деятельность

2003-2005 гг. — первый заместитель главы администрации Нижнекамского района и г. Нижнекамска.

2006-2008 гг. — генеральный директор ОАО «Бахетле — Агро».

С ноября 2008 г. — генеральный директор ОАО «Казанская ярмарка».

Награды и звания

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), благодарственным письмом Президента РТ (2005 г.), почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ (2007 г.).

Лауреат Республиканского общественного конкурса «Руководитель года-2006» (2007 г.).

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