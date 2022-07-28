В ДНР считают, что ничем не отличаются от Татарстана
Законодательства ДНР и Российской Федерации удастся унифицировать уже к моменту вступления в состав РФ. Такое мнение выразил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
Он отметил, что в ДНР может пройти референдум о вхождении в состав России в середине сентября.
— Собственно, мы ничем не отличаемся от той же Республики Татарстан, которая входит в состав РФ. Так что я не думаю, что очень сложно разработать пакет законов и нормативных актов, позволяющих нам комфортное существование на территории РФ, — приводит ТАСС его слова.
Казань является городом-побратимом Донецка, столицы Донецкой Народной Республики, 20 лет. Договор о побратимстве и партнерских отношениях заключили в 2002 году.
Ранее врио мэра Лисичанска (ЛНР) Андрей Скорый заявил, что Татарстан берет шефство над городом.
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