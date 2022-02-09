Метшин о пробках в Казани: «Это вы выбираете быть автовладельцами»

Фото: Максим Платонов (архив)

Мэру Казани Ильсуру Метшину во время прямого эфира в Instagram пожаловались на пробки на городских дорогах. В ответ на это он заявил, что это «наша жизнь».

— Это вы выбираете быть автовладельцами. Есть общественный транспорт, поэтому да, есть такие моменты — обратил внимание Метшин.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, пробки для Казани — острая проблема, особенно в условиях сильных снегопадов. Сложная ситуация на дорогах города наблюдалась в преддверии Нового года.

— Сейчас Казань является одним из лидеров в стране по темпам автомобилизации. Ежегодно количество машин увеличивается на 10—15 тыс. В настоящее время в городе зарегистрировано около 460 тыс. авто. Для сравнения: 15 лет назад, в 2006 году, в городе было 180 тыс. автомобилей, — объяснили «Реальному времени» в конце прошлого года в мэрии Казани.

