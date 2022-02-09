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Метшин о пробках в Казани: «Это вы выбираете быть автовладельцами»

15:31, 09.02.2022 3
Метшин о пробках в Казани: «Это вы выбираете быть автовладельцами»
Фото: Максим Платонов (архив)

Мэру Казани Ильсуру Метшину во время прямого эфира в Instagram пожаловались на пробки на городских дорогах. В ответ на это он заявил, что это «наша жизнь».

— Это вы выбираете быть автовладельцами. Есть общественный транспорт, поэтому да, есть такие моменты — обратил внимание Метшин.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, пробки для Казани — острая проблема, особенно в условиях сильных снегопадов. Сложная ситуация на дорогах города наблюдалась в преддверии Нового года.

— Сейчас Казань является одним из лидеров в стране по темпам автомобилизации. Ежегодно количество машин увеличивается на 10—15 тыс. В настоящее время в городе зарегистрировано около 460 тыс. авто. Для сравнения: 15 лет назад, в 2006 году, в городе было 180 тыс. автомобилей, — объяснили «Реальному времени» в конце прошлого года в мэрии Казани.

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:10
    Ясно и метко!
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  • Анонимно 16:11
    А пешеходам через сугробы и снежную кашу тоже до остановки дотопать надо.
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  • Анонимно 16:15
    А мэр уверен, что общественный транспорт работает, как положено? Он пробовал уехать в районе 7.00-8.00 на работу? Или вернуться с работы после 21.00 на общественном транспорте? Меня жизнь заставила стать автовладельцем. Потому что есть дети, есть работа, а есть общественный транспорт.
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