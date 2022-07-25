Мэр Казани: мы с трудом «перевариваем» такое количество машин

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что город с трудом справляется с большим количеством машин. Проблемы наблюдаются, несмотря на строительство новых и расширение старых дорог.



— Мы прирастаем отремонтированными и новыми дорогами. Но также, к сожалению или к счастью, прирастаем и автомобилями. К счастью — для собственников. К сожалению — для пешеходов. Тенденция сохраняется. Но город не резиновый. Имея такие большие вливания в транспортную инфраструктуру города, мы с трудом «перевариваем» такое количество машин, — объяснил градоначальник необходимость в развитии парковочной муниципальной инфраструктуры.

Мэр столицы Татарстана заявил, что в городе выполнено «более 50%» всех действующих программ. Дорожный ремонт ведется по всей Казани, а не только на центральных магистралях, в том числе в садоводческих обществах, поселках, заявил Метшин.

— Даже три садоводческие дороги [отремонтированные в I полугодии 2022 года] объединяют 3 тысячи домов, почти целый микрорайон, — отметил он.

Фото: Анна Сейтумерова

По словам мэра, благодаря реализации системы единого парковочного пространства в Казани снизилась загруженность дорог. Кроме того, упорядочилась не только система парковок, но и движение по загруженным улицам.

На дорогах Казани регулярно наблюдаются пробки, в том числе в центре города. В феврале, комментируя эту проблему, Метшин заявил, что казанцы сами выбирают быть автовладельцами.

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Сергей Афанасьев